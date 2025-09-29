Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: Τι πρέπει να κάνεις για την καρδιά σου πριν δεις τον καρδιολόγο

Η 29η Σεπτεμβρίου είναι μια καλή αφορμή για να ασχοληθείς με την καρδιά σου. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία και στην περίπτωση της καρδιάς τα πάντα εξαρτώνται από τον εσένα και όχι από τον γιατρό. Υπάρχουν απλά πράγματα που επιβάλλεται να κάνεις για να φροντίσεις την καρδιά σου πριν καν σκεφτείς να επισκεφτείς έναν καρδιολόγο. Ναι, είναι κατά βάση το γνωστό τρίπτυχο «διακοπή στο κάπνισμα, διατροφή και άσκηση», αλλά δεν παύει να ισχύει ότι μικρές αλλαγές στη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο ή τη διαχείριση του στρες θα αποδειχθούν σωτήριες. Ακόμη και η παρακολούθηση βασικών δεικτών όπως των επιπέδων χοληστερόλης ή του σακχάρου βοηθούν στην έγκαιρη πρόληψη. Δες παρακάτω αναλυτικά.

Διακοπή ή μείωση του καπνίσματος / αποφυγή παθητικού καπνίσματος

Τα χημικά στο τσιγάρο βλάπτουν τα αγγεία και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση, ενώ το οξυγόνο στο αίμα μειώνεται και η καρδιά πρέπει να δουλεύει πιο σκληρά για να καλύψει τις ανάγκες. Αν καπνίζεις, κάθε μείωση ή προσπάθεια για διακοπή – ακόμη και σταδιακά – έχει όφελος. Επίσης είναι σημαντικό να μην εκτίθεσαι σε καπνό άλλων (παθητικό κάπνισμα).

Ενσωμάτωση τακτικής σωματικής δραστηριότητας

Η συστηματική άσκηση (περπάτημα, ποδήλατο, κολύμβηση) βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης, στη μείωση της χοληστερόλης και στη διατήρηση υγιούς βάρους. Προτείνονται περίπου 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα — ή και μικρότερες διακυμάνσεις — και σταδιακή αύξηση αν είναι εφικτό.

Υγιεινή, καρδιοπροστατευτική διατροφή

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, ψαριών, ξηρών καρπών και ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, της ζάχαρης και του αλατιού είναι σημαντικά για την υγεία της καρδιάς. Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερίνης και στη σταθεροποίηση της πίεσης του αίματος.

Έλεγχος και παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης

Η υψηλή πίεση (υπέρταση) συχνά δεν δίνει συμπτώματα, αλλά αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια. Πριν τη συνάντηση με καρδιολόγο, είναι καλό να μετράς την πίεσή σου σε τακτά διαστήματα — στο φαρμακείο ή με ένα σωστά βαθμονομημένο πιεσόμετρο στο σπίτι — ώστε να έχεις αρχικά δεδομένα.

Έλεγχος και ρύθμιση χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, σακχάρου

Αυτά οι τρεις ενώσεις επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση των αγγείων: υψηλή χοληστερόλη και τριγλυκερίδια μπορούν να προκαλέσουν αθηρωματικές πλάκες, ενώ ο διαβήτης επιβαρύνει τα αγγεία με χρόνιες βλάβες. Αν ήδη έχεις προηγούμενα αποτελέσματα εξετάσεων, καλό είναι να τα έχεις μαζί σου στη συνάντηση με τον καρδιολόγο. Αν δεν έχεις, μπορείς να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις πριν από την επίσκεψη.

Διαχείριση του στρες και εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης

Το χρόνιο στρες μπορεί να αυξάνει την αρτηριακή πίεση, να προκαλεί φλεγμονές και να οδηγεί σε κακές συνήθειες (π.χ. κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, κάπνισμα). Τεχνικές όπως ο διαλογισμός, οι βαθιές αναπνοές, η γιόγκα ή απλά ένας περίπατος στη φύση μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα στην υγεία της καρδιάς.

Επαρκής και ποιοτικός ύπνος

Η στέρηση ύπνου ή οι διαταραχές ύπνου (π.χ. άπνοια) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, παχυσαρκίας και φλεγμονής – παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιά. Οι ειδικοί συνιστούν περίπου 7 έως 9 ώρες καλού ύπνου τη νύχτα και σταθερό πρόγραμμα στις ώρες ανάπαυσης (ώρα ύπνου/ώρα αφύπνισης).

Καταγραφή οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακών παθήσεων

Πολλές καρδιολογικές αξιολογήσεις επηρεάζονται σημαντικά από το οικογενειακό ιστορικό. Σε περίπτωση που γνωρίζεις αν οι γονείς ή στενοί συγγενείς είχαν καρδιοπάθειες, είχαν υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό, αυτό θα βοηθήσει τον καρδιολόγο στην εκτίμηση κινδύνου. Θα βοηθούσε να έχεις προσημειώσει, εφόσον γνωρίζεις, ποιοι συγγενείς, σε ποια ηλικία και τι είδους πάθηση είχαν, ώστε να μεταφέρεις σωστά αυτές τις πληροφορίες στην πρώτη επίσκεψη.

Διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους / δείκτη μάζας σώματος (BMI)

Το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία επιβαρύνουν την καρδιά, αυξάνουν την πίεση και το φορτίο των αρτηριών, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Ακόμη και μικρή απώλεια βάρους (π.χ. 5%) μπορεί να έχει σημαντικό όφελος στην καρδιαγγειακή υγεία.

Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες ή να επιβαρύνει την καρδιά. Αν πίνεις, προσπάθησε να κρατάς την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα ή περιορισμένη (π.χ. 1 ποτό/ημέρα για γυναίκες, έως 2 για άνδρες — ανάλογα με οδηγίες).

