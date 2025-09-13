Έρευνα-σοκ του Χάρβαρντ: Η παρενόχληση προκαλεί καρδιακές παθήσεις στις γυναίκες - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Μια πρόσφατη μελέτη του Χάρβαρντ αποκαλύπτει μια ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στην έμφυλη βία και την υγεία της καρδιάς: γυναίκες που έχουν υποστεί παρενόχληση ή έχουν καταφύγει σε περιοριστικά μέτρα απέναντι σε κακοποιητικούς συντρόφους διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Circulation, βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων περισσότερων από 66.000 νοσηλευτριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηλικίας 36 έως 56 ετών, καλύπτοντας χρονικό διάστημα δύο δεκαετιών (2001-2021).

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά: ο κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων ήταν 41% υψηλότερος στις γυναίκες που είχαν βιώσει παρενόχληση, ενώ για όσες είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν σε περιοριστικά μέτρα, το ποσοστό εκτοξευόταν στο 70%. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η συσχέτιση αυτή παραμένει ισχυρή ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι «κλασσικοί» παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση ή οι συνήθειες ζωής.

Από την ψυχή στην καρδιά

Η μελέτη που δημοσιεύει το CBS NEWS τονίζει ότι οι εμπειρίες βίας, συχνές στη ζωή πολλών γυναικών, δεν είναι απλώς ψυχολογικά επώδυνες αλλά και βαθιά επιβαρυντικές για τη σωματική υγεία, με άμεσες συνέπειες στην καρδιά και στο κυκλοφορικό σύστημα. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει παρενόχληση κάποια στιγμή στη ζωή της, στοιχείο που υπογραμμίζει το εύρος του φαινομένου.

Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται αληθινές ιστορίες γυναικών που βίωσαν τη βία και τις επιπτώσεις της. Κάποιες αναφέρουν πως χρειάστηκαν επεμβατικές ιατρικές πράξεις, ενώ άλλες βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, όπως επαναλαμβανόμενους θρόμβους αίματος.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η καρδιακή υγεία των γυναικών. Προτείνουν οι γιατροί να συμπεριλάβουν ερωτήσεις σχετικά με εμπειρίες παρενόχλησης ή περιοριστικών μέτρων κατά τον προληπτικό έλεγχο, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι γυναίκες που κινδυνεύουν περισσότερο.

Η έρευνα φωτίζει μια σκληρή πραγματικότητα: η έμφυλη βία δεν αφήνει μόνο ψυχικά τραύματα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ένας «σιωπηλός» μηχανισμός που υπονομεύει την υγεία της καρδιάς και του οργανισμού συνολικά.