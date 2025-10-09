Καρδιακή προσβολή: Ποιοι είναι οι παράγοντες-καμπανάκια στο 99% των περιπτώσεων

Μια μεγάλη διεθνής μελέτη αναδεικνύει τέσσερις βασικούς δείκτες που προειδοποιούν για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια, και τους οποίους θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ώστε να προβλέψουμε σοβαρά καρδιακά προβλήματα πολύ πριν εμφανιστούν.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο newatlas.com, οι επιστήμονες από το Northwestern Medicine και το Πανεπιστήμιο Yonsei συνέλεξαν στοιχεία για την υγεία περισσότερων από 9 εκατομμύρια ενηλίκων στη Νότια Κορέα και περίπου 6.800 ενηλίκων στις ΗΠΑ, εξετάζοντας τέσσερις παράγοντες κινδύνου: την υψηλή αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και το κάπνισμα. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: πάνω από το 99% των ανθρώπων που εμφάνισαν στεφανιαία καρδιοπάθεια είχαν τουλάχιστον έναν από αυτούς τους παράγοντες σε επικίνδυνα επίπεδα. Η κατανομή ήταν σχεδόν ίδια και στις δύο ομάδες, με 99,7% στους Κορεάτες και 99,6% στους Αμερικανούς, ενώ περίπου το 93% είχε δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου ταυτόχρονα.

Ποιοι είναι οι δείκτες κινδύνου

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Journal of the American College of Cardiology οι ερευνητές είχαν πρόσβαση σε πολλαπλές εξετάσεις για κάθε συμμετέχοντα, γεγονός που τους επέτρεψε να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης, γλυκόζης και καπνίσματος που προμήνυαν μελλοντικά καρδιακά προβλήματα. Αυτοί οι δείκτες ήταν:

Αρτηριακή πίεση ≥120/80 mm Hg ή σε φαρμακευτική αγωγή

Ολική χοληστερόλη ≥200 mg/dL ή σε φαρμακευτική αγωγή

Γλυκόζη νηστείας ≥100 mg/dL, διάγνωση διαβήτη ή σε φαρμακευτική αγωγή

Παρούσα ή προηγούμενη χρήση καπνού

Όταν τα δεδομένα προσαρμόστηκαν στα όρια που χρησιμοποιούνται συνήθως για διαγνώσεις (πίεση ≥140/90, χοληστερόλη ≥240, γλυκόζη ≥126, τρέχον κάπνισμα), αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον το 90% των ασθενών είχαν έναν ή περισσότερους από αυτούς τους παράγοντες πριν το πρώτο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Η πιο συχνή ανωμαλία ήταν η υπέρταση, που εμφανιζόταν στο 95% των Κορεατών και στο 93% των Αμερικανών. Ακόμη και γυναίκες κάτω των 60 ετών, που θεωρούνται γενικά χαμηλού κινδύνου, είχαν τους ίδιους προειδοποιητικούς δείκτες όταν υπέστησαν καρδιακή προσβολή. Συνολικά, πάνω από το 95% όλων των συμμετεχόντων είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου.

Πάντα υπάρχει προειδοποίηση

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα σοβαρά καρδιακά επεισόδια σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνουν «ξαφνικά» χωρίς προειδοποίηση. Κατανοώντας αυτούς τους παράγοντες, οι γιατροί και οι ασθενείς μπορούν να αναγνωρίσουν νωρίς ποιοι είναι πιο ευάλωτοι και να δράσουν προληπτικά.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από καρδιαγγειακή νόσο κάθε 34 δευτερόλεπτα. Το 2023, περίπου ένα εκατομμύριο Αμερικανοί πέθαναν από τέτοια προβλήματα, που αντιστοιχεί σε έναν στους τρεις θανάτους ετησίως. Οι τελευταίες στατιστικές επιβεβαιώνουν αυτή τη σοβαρή πραγματικότητα.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η παρουσία ενός ή περισσότερων παραγόντων κινδύνου είναι σχεδόν καθολική πριν από καρδιαγγειακά επεισόδια. Τα ευρήματα αμφισβητούν την κοινή αντίληψη ότι τέτοια προβλήματα εμφανίζονται συχνά χωρίς προειδοποίηση και δείχνουν πόσο σημαντική είναι η πρώιμη πρόληψη.