Μια σάρωση των ματιών μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων

Μια απλή εξέταση των ματιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώιμη διάγνωση καρδιοπάθειας και την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, που δημοσιεύεται στο Science Advances, αναφέρει ότι η υγεία των ματιών μπορεί να αποκαλύψει χρήσιμα στοιχεία για την γενική κατάσταση του οργανισμού.

Τα μάτια ως «παράθυρο» της καρδιάς

Η μελέτη εστιάζει σε μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος του ματιού, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με την υγεία των αγγείων σε ολόκληρο το σώμα. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν πρωτεΐνες που πιθανόν επηρεάζουν αυτές τις αλλαγές και θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν στόχο για θεραπείες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μάτια παρέχουν μια μοναδική, μη επεμβατική εικόνα για το κυκλοφορικό σύστημα. Οι αλλαγές στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς συχνά αντικατοπτρίζουν μεταβολές που συμβαίνουν στα μικρά αγγεία σε όλο το σώμα.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, αν και προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η πολυπλοκότητα των αγγείων στα μάτια συνδέεται με την καρδιακή υγεία, αυτή η έρευνα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για να εξετάσει τα αίτια αυτής της σχέσης. Αναλύθηκαν σαρώσεις ματιών και γενετικά δεδομένα από 74.434 εθελοντές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι άτομα με πιο απλά, λιγότερο διακλαδιζόμενα αιμοφόρα αγγεία είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις.

Η μελέτη αξιοποιεί γενετικές παραλλαγές αντί του ίδιου του προβλήματος υγείας, για να εντοπιστεί η σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Επειδή τα γονίδια είναι σταθερά, αυτό υποδηλώνει ότι η πολυπλοκότητα των αγγείων δεν συνδέεται μόνο με μεγαλύτερο βιολογικό γήρας και υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά πιθανόν καθοδηγείται από κοινές βιολογικές διεργασίες.

Οι πρωτεΐνες που αποκαλύπτουν τη φλεγμονή

Σε μια ξεχωριστή ομάδα συμμετεχόντων, οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένες πρωτεΐνες, όπως το ένζυμο MMP12 και τον υποδοχέα FcγRIIb, που φαίνεται να επηρεάζουν τη φλεγμονή και να παίζουν ρόλο στην υγεία των αγγείων. Αυτές οι πρωτεΐνες θα μπορούσαν στο μέλλον να αξιοποιηθούν για προληπτικές θεραπείες που στοχεύουν τη γήρανση των αγγείων και την καρδιακή υγεία.

Η σύνδεση σάρωσης ματιών, γενετικών δεδομένων και βιοδεικτών αίματος προσφέρει μια σαφή εικόνα των μοριακών οδών που εξηγούν πώς η γήρανση επηρεάζει τα αγγεία. Σήμερα, η εκτίμηση του κινδύνου για ηλικιακά νοσήματα, όπως καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό ή άνοια, απαιτεί πολύπλοκες και χρονοβόρες εξετάσεις. Η δυνατότητα μιας απλής και γρήγορης σάρωσης ματιών θα μπορούσε να εκτιμήσει τον κίνδυνο νωρίτερα και ευκολότερα για περισσότερους ανθρώπους.

Πιο έγκαιρη πρόληψη με απλές εξετάσεις

Η ιδέα των ματιών ως «παραθύρου» για την καρδιακή υγεία δεν είναι εντελώς καινούργια, αλλά η νέα μελέτη παρέχει ισχυρότερη επιστημονική υποστήριξη και καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται. Εάν οι πρωτεΐνες και οι παράγοντες φλεγμονής αντιμετωπιστούν πριν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα, αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη διάρκεια υγιούς ζωής.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για νέα φάρμακα που θα επιβραδύνουν τη γήρανση των αγγείων, θα μειώσουν το φορτίο των καρδιαγγειακών νοσημάτων και θα προσφέρουν πραγματικά καλύτερες προοπτικές για υγεία και μακροβιότητα στη ζωή μας.