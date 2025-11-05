Δύο ώρες σε καθιστή στάση αρκούν για να φθείρουν τις αρτηρίες - Ποιο ποτό αποκαθιστά τις βλάβες

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η παρατεταμένη καθιστική στάση (σε σπίτι, εργασία, αυτοκίνητο κ.α.) δεν εξασθενεί απλώς τη φυσική μας κατάσταση, αλλά επηρεάζει την υγεία των αρτηριών μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Physiology αναφέρεται ότι επιστήμονες εντόπισαν έναν απλό σύμμαχο για να μειωθεί η βλάβη: το κακάο, και συγκεκριμένα τις φυσικές φυτικές ουσίες που κρύβει.

Η «σιωπηλή» βλάβη της καθιστικής ζωής στις αρτηρίες

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, μέσα σε μόλις δύο ώρες χωρίς κίνηση, τα αιμοφόρα αγγεία μας αρχίζουν να χάνουν την ικανότητά τους να διαστέλλονται σωστά, ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Η εξήγηση βρίσκεται στο ενδοθήλιο – τον λεπτό, εσωτερικό «φρουρό» των αγγείων μας. Όταν είμαστε σε κίνηση, παράγει μονοξείδιο του αζώτου, μια ουσία που βοηθά τις αρτηρίες να παραμένουν ελαστικές και υγιείς. Όταν όμως μένουμε κολλημένοι στην καρέκλα, η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται και ο φυσικός αυτός μηχανισμός «σιωπά», κάνοντας τα αγγεία πιο άκαμπτα. Το αποτέλεσμα είναι μια προσωρινή δυσλειτουργία που όμως, όταν επαναλαμβάνεται καθημερινά, συμβάλλει μακροπρόθεσμα σε καρδιαγγειακούς κινδύνους.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ θέλησαν να δουν αν υπάρχει τρόπος να «θωρακίσουμε» αρτηρίες από αυτή τη φθορά. Αντί να επικεντρωθούν μόνο στη φυσική δραστηριότητα, δοκίμασαν μια διαφορετική προσέγγιση: μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας μέσω της διατροφής; Η απάντηση προήλθε από μια ομάδα 40 νεαρών αντρών, με διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δύο δοκιμές. Τη μία φορά κατανάλωσαν ένα ρόφημα κακάο με ελάχιστες ευεργετικές ουσίες, και την άλλη ένα αντίστοιχο ποτό πλούσιο σε φλαβανόλες — τις αντιοξειδωτικές ενώσεις του κακάο.

Η επιστημονική δοκιμή με κακάο

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες έπρεπε να παραμείνουν ακίνητοι για δύο ώρες. Στην πρώτη δοκιμή, η λειτουργία των αρτηριών επιδεινώθηκε εμφανώς, ανεξάρτητα από το αν οι άνδρες ήταν γυμνασμένοι ή όχι. Το αξιοσημείωτο ήταν πως όταν κατανάλωσαν το πλούσιο σε φλαβανόλες κακάο, η αρτηριακή λειτουργία διατηρήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα. Με απλά λόγια, ο οργανισμός τους προστατεύτηκε από την άμεση επίδραση της ακινησίας.

Αυτό δεν σημαίνει πως ένα φλιτζάνι κακάο μάς δίνει «άδεια» για απεριόριστες ώρες μπροστά από οθόνες· η κίνηση παραμένει αναντικατάστατη. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει πως η σωστή επιλογή τροφών μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ειδικά σε ημέρες όπου οι επαγγελματικές και καθημερινές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν συχνά διαλείμματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα αφορούν τις μεγάλες αρτηρίες και όχι τα μικροσκοπικά αγγεία των μυών, τα οποία επηρεάστηκαν ανεξάρτητα από την κατανάλωση κακάο.

Οι συστάσεις των επιστημόνων

Το μυστικό βρίσκεται στη δόση και στην ποιότητα. Το κακάο που χρησιμοποιήθηκε ήταν υψηλής περιεκτικότητας σε φλαβανόλες —κάτι που δεν ισχύει για τα συνηθισμένα προϊόντα του εμπορίου, γιατί η επεξεργασία που υφίστανται συχνά μειώνει σημαντικά τα ωφέλιμα συστατικά. Έτσι, μια απλή σοκολάτα γάλακτος δεν αρκεί για να προσφέρει την ίδια προστασία. Πιο κατάλληλες επιλογές είναι τα προϊόντα κακάο με φυσική επεξεργασία, καθώς και τρόφιμα όπως τα μούρα, τα μήλα, το πράσινο και μαύρο τσάι, που είναι πλούσια σε παρόμοιες φυτικές ουσίες.