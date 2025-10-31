Η κολοκύθα είναι το superfood του φθινοπώρου – 10 λόγοι για να την εντάξεις στη διατροφή σου

Η κολοκύθα, το κατεξοχήν φθινοπωρινό λαχανικό, έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις πιο πλήρεις και ωφέλιμες τροφές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πλούσια σε βιταμίνες A, C και Ε, μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο, αποτελεί πηγή πολύτιμων αντιοξειδωτικών όπως τα καροτενοειδή και οι πολυφαινόλες, που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού απέναντι στο οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή. Μελέτες δείχνουν ότι τα συστατικά της κολοκύθας βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου, στη μείωση της πίεσης, στην προστασία από τον καρκίνο και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, συμβάλλει στην υγεία του δέρματος και των ματιών, ενώ θεωρείται πολύτιμο συμπλήρωμα για τη διατροφή χάρη στη θρεπτική της αξία και την ευελιξία της στη μαγειρική. Ας δούμε αναλυτικά πώς η κολοκύθα ωφελεί την υγεία σου.

Είναι από τα πιο πλούσια τρόφιμα σε βιταμίνες και πρωτεΐνες

Οι κολοκύθες έχουν υψηλό περιεχόμενο σε μάκρο- και μικροθρεπτικά όπως βιταμίνες A,C και Ε, πρωτεΐνες, κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Παράλληλα περιέχουν καροτενοειδή, πολυφαινόλες, ακόρεστα λιπαρά, αντιοξειδωτικά και φυτοοιστρογόνα.

Υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Το λινολεικό οξύ, οι φυτοστερόλες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν οι κολοκύθες μειώνουν το οξειδωτικό στρες, την αρτηριακή πίεση και βοηθούν τη λειτουργία των ενδοθηλίων (των ιστών που επενδύουν τα αγγεία). Παράλληλα το περιεχόμενό τους σε μαγνήσιο προωθεί την παραγωγή νιτρικού οξειδίου που διαστέλλει τα αγγεία.

Προστατεύουν από τον καρκίνο

Οι κολοκύθες είναι από τα πιο πλούσια τρόφιμα σε αντιοξειδωτικά όπως τοκοφερόλες, καροτενοειδή και φλαβονοειδή. Τα συστατικά αυτά εμποδίζουν τη φθορά των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κυτταρική γήρανση, και εμμέσως προστατεύοντας από τον καρκίνο.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Χάρη στο υψηλό τους περιεχόμενο σε βιταμίνες Α και C και κατά δεύτερο λόγο σε ψευδάργυρο και σελήνιο, οι κολοκύθες έχουν ανοσορυθμιστικό ρόλο (κάτι που επιτυγχάνεται και με πολυσακχαρίτες). Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν και σημαντική δράση κατά ιών, όπως o SARS-COv2.

Αντιδιαβητική δράση

Αυτό που δεν περιμένει κανείς από ένα γλυκό, κατά βάση, τρόφιμο είναι να ρυθμίζει τον διαβήτη. Ωστόσο, το περιεχόμενο σε φαινόλες ενισχύει τον γλυκαιμικό έλεγχο εμποδίζοντας τη δράση ενζύμων που διασπούν τους πολυσακχαρίτες,

Ρύθμιση βάρους και κορεσμού

Μελέτες σε υποσιτισμένα παιδιά έχουν δείξει ότι πουτίγκες με βάση την κολοκύθα προάγουν την υγιή ανάκτηση βάρους χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά το αίσθημα του κορεσμού.

Κάνει καλό στο δέρμα και την όραση

Το υψηλό περιεχόμενο σε καροτενοειδή υποστηρίζει την υγεία των οφθαλμών (μειώνει τον κίνδυνο εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας) και βελτιώνει την όψη του δέρματος.

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Πιθανότατα δεν υπάρχει τρόφιμο με τόσα αντιφλεγμονώδη όπως πολυφαινόλες, τερπενοειδή, τοκοφερόλες και φυτοστερόλες. Αυτά τα συστατικά προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις, αντιυπερλιπιδαιμικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες συμβάλλοντας στη γενικότερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πιθανή δράση κατά χρόνιων ασθενειών

Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι η συστηματική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε καροτενοειδή μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ.

Είναι ιδανικό συμπλήρωμα σε τροφές

Η κολοκύθα μπορεί να προστεθεί σε διάφορες τροφές όπως ψωμί, δημητριακά, μακαρόνια βελτιώνοντας το προφίλ τους σε διατροφικά συστατικά.



Το άρθρο έχει ελεγχθεί από τον διαιτολόγο – διατροφολόγο Γιάννη Αντωνίου, επιστημονικό διευθυντή της Nutripass.