Τι είναι η ψώρα, πώς μεταδίδεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Παρότι η ψώρα θεραπεύεται αποτελεσματικά, η καθυστερημένη διάγνωση, η παραπληροφόρηση και η αυθαίρετη διακοπή της αγωγής ευνοούν την εξάπλωσή της. Αυτός είναι ο λόγος που οι υγειονομικές Αρχές και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας είναι σε επιφυλακή μετά από κρούσμα σε σχολείο της Νέας Ιωνίας. Τι όμως ξέρουμε για αυτή την ασθένεια;

Η ψώρα είναι μια μεταδοτική δερματοπάθεια που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό έντομο (άκαρι), το Sarcoptes scabiei. Το παράσιτο αυτό εισχωρεί στο δέρμα, όπου ανοίγει μικρές «σήραγγες» για να ζήσει και να γεννήσει τα αυγά του. Η παρουσία του οργανισμού δεν προκαλεί μόνο τοπικό ερεθισμό, αλλά και έντονη ανοσολογική αντίδραση, που ευθύνεται για τον χαρακτηριστικό κνησμό και τα εξανθήματα. Δεν πρόκειται για ένδειξη κακής υγιεινής, αλλά για καθαρά παρασιτική λοίμωξη.

Wikipedia

Τρόποι μετάδοσης – Μύθοι και αλήθειες

Η ψώρα μεταδίδεται κυρίως μέσω της παρατεταμένης επαφής δέρμα με δέρμα. Για τον λόγο αυτό εμφανίζεται συχνά σε οικογένειες, ζευγάρια, σχολεία, στρατόπεδα και δομές φροντίδας. Η μετάδοση μέσω αντικειμένων, όπως ρούχα ή σεντόνια, είναι λιγότερο συχνή αλλά όχι αδύνατη. Ένας διαδεδομένος μύθος είναι ότι «κολλάει» εύκολα σε σύντομες κοινωνικές επαφές, κάτι που δεν ισχύει. Είναι επίσης μύθος ότι οφείλεται σε ελλιπή υγιεινή.

Πώς θα αναγνωρίσεις την ψώρα

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η έντονη φαγούρα (κνησμός), που επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες. Συνοδεύεται από μικρά σπυράκια, κοκκινίλες ή σημάδια στο δέρμα, κυρίως ανάμεσα στα δάχτυλα, στους καρπούς, στις μασχάλες, στη μέση και στα γεννητικά όργανα. Σε παιδιά μπορεί να προσβληθεί και το πρόσωπο ή το τριχωτό της κεφαλής. Το ξύσιμο συχνά προκαλεί πληγές και νέες λοιμώξεις.

Διάγνωση - Πότε χρειάζεται γιατρός

Η διάγνωση γίνεται οπωσδήποτε από δερματολόγο, ο οποίος αξιολογεί την εικόνα και το ιστορικό του ασθενούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μικροσκοπική εξέταση σε δείγμα του δέρματος. Η αυτοδιάγνωση και η χρήση τυχαίων σκευασμάτων συχνά επιδεινώνουν την κατάσταση και καθυστερούν την ίαση.

Θεραπεία - Τι πραγματικά λειτουργεί

Η ψώρα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με ειδικές αντιπαρασιτικές αγωγές, συνήθως κρέμες ή λοσιόν που εφαρμόζονται σε όλο το σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Η σωστή εφαρμογή και η επανάληψη της θεραπείας, όταν απαιτείται, είναι κρίσιμες και η αυθαίρετη διακοπή είναι μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες αποτυχίας.

Τι πρέπει να κάνουν τα άτομα του στενού περιβάλλοντος

Για την αντιμετώπιση της ψώρας είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη θεραπεία όλων των στενών επαφών. Ρούχα, πετσέτες και σεντόνια πρέπει να πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία. Το παρήγορο είναι ότι δεν απαιτούνται υπερβολικά μέτρα απολύμανσης, καθώς το άκαρι δεν επιβιώνει για πολύ εκτός ανθρώπινου σώματος.

Σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, η ψώρα μπορεί να εμφανιστεί με άτυπα συμπτώματα. Σε χώρους όπως σχολεία, γηροκομεία και δομές φιλοξενίας, η έγκαιρη αναγνώριση και η συντονισμένη αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της διασποράς.

Πότε παύει να είναι μεταδοτική και τι να προσέξει ο ασθενής μετά

Μετά την έναρξη της σωστής θεραπείας, η ψώρα παύει να είναι μεταδοτική. Ωστόσο, ο κνησμός μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει αποτυχία της αγωγής. Αν τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή εμφανίζονται νέα εξανθήματα, απαιτείται επανεκτίμηση από γιατρό. Η σωστή ενημέρωση και η τήρηση οδηγιών εξασφαλίζουν πλήρη ίαση.