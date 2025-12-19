Κρούσμα ψώρας σε σχολικό συγκρότημα της Νέας Ιωνίας Βόλου

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι υγειονομικές Αρχές και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας μετά τον εντοπισμό κρούσματος ψώρας σε μαθητή ή μαθητές μεγάλου σχολικού συγκροτήματος στη Νέα Ιωνία.



Στο σχολείο δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, ενώ οι μαθητές των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων συμμετέχουν σε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις.



Στο σχολικό συγκρότημα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες απολύμανσης σε όλους τους χώρους. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.



Υπενθυμίζεται ότι η ψώρα είναι παρασιτική δερματική λοίμωξη, μεταδοτική μέσω στενής επαφής και αντιμετωπίζεται με κατάλληλη ιατρική αγωγή. Οι αρμόδιες Αρχές συστήνουν ψυχραιμία, τήρηση των οδηγιών υγιεινής και άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.