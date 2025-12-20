Μπορεί, με το κρύο να δυναμώνει και τις μέρες να μικραίνουν, η ιδέα να ακυρώσετε τα ποτά και τις χριστουγεννιάτικες εξόδους με συναδέλφους ή φίλους και να μείνετε σπίτι να μοιάζει δελεαστική. Ωστόσο, σύμφωνα με επιστήμονες, η αποφυγή της κοινωνικοποίησης ενδέχεται μακροπρόθεσμα να βλάψει την υγεία σας.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του St Andrews στη Σκωτία δείχνει ότι η κοινωνική απομόνωση συνδέεται άμεσα με τη γνωστική έκπτωση και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ακόμη και σε άτομα που δεν αισθάνονται μοναξιά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως οι χριστουγεννιάτικες έξοδοι, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και οι συναντήσεις με φίλους, δεν ενισχύει μόνο την ψυχική υγεία, αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου, αναφέρει ο Independent.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journals of Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences, ανέλυσε δεδομένα από 137.000 τεστ γνωστικών λειτουργιών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2004 και 2018 σε περισσότερα από 30.000 άτομα στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη γνωστική έκπτωση, ανεξαρτήτως φύλου ή κοινωνικής ομάδας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι, παρότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση συχνά συγχέονται, η τελευταία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου ακόμη και όταν το άτομο δεν νιώθει μοναχικό.

Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι η γνωστική έκπτωση στην τρίτη ηλικία συνδέεται κυρίως με τη νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς μορφές άνοιας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 982.000 άνθρωποι ζουν σήμερα με άνοια, αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 1,4 εκατομμύρια έως το 2040, σύμφωνα με την Alzheimer’s Society.

Αναγκαία η συνύπαρξη με φίλους και οικογένεια στις γιορτές

Η επικεφαλής της μελέτης, δρ Τζο Χέιλ, τόνισε ότι τις γιορτινές ημέρες υπενθυμίζεται διαχρονικά η σημασία της συνύπαρξης με φίλους και οικογένεια. Όπως σημείωσε, η κοινωνική επαφή δεν είναι σημαντική μόνο για την ψυχική ευεξία, αλλά και για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παροχή τακτικών ευκαιριών κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τους ηλικιωμένους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας, καθώς το Αλτσχάιμερ συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες θανάτου σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Όκλεϊ, αναπληρωτής διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Alzheimer’s Society, εξήγησε ότι η κοινωνική απομόνωση αφορά τον βαθμό επαφής με άλλους ανθρώπους και όχι το πώς αισθάνεται κάποιος. Όπως ανέφερε, η μείωσή της φαίνεται να προστατεύει τη μνήμη και τη σκέψη, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή μορφωτικού επιπέδου, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Τέλος, σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου του Newcastle έδειξε ότι η κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σωματικής ευθραυστότητας στην τρίτη ηλικία, με τα άτομα που διατηρούσαν υψηλά επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής να εμφανίζουν έως και 31% μικρότερο κίνδυνο.