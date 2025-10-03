Κετογονική δίαιτα: Θα χάσεις κιλά, αλλά με βαρύ τίμημα

Η κετογονική δίαιτα υπόσχεται γρήγορη απώλεια βάρους, ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι δεν είναι η μαγική λύση που ψάχνουν όσοι θέλουν να αδυνατίζουν τρώγοντας κοψίδια. Αν και μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ενδέχεται να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, και συγκεκριμένα λιπώδη διήθηση στο ήπαρ και αυξημένα επίπεδα λίπους στο αίμα.

Πού βασίζεται η κετογονική δίαιτα

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η φιλοσοφία της κετογονικής δίαιτας βασίζεται στη μείωση των υδατανθράκων με ταυτόχρονη αύξηση της πρωτεΐνης, η οποία οδηγεί σε μία κατάσταση που ονομάζεται κέτωση. Για να επιτευχθεί αυτό, ο άνθρωπος που την ακολουθεί πρέπει να περιορίσει σχεδόν ολοκληρωτικά το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά, καταναλώνοντας κυρίως κρέας, ψάρι, ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά χωρίς ζάχαρη και σπόρους. Το πρόβλημα είναι ότι η μακροχρόνια τήρηση ενός τόσο περιοριστικού προγράμματος μπορεί να φέρει παρενέργειες που δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητές.

Τι έδειξε η νέα μελέτη σε ζώα

Η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Advances εξέτασε τις επιπτώσεις της δίαιτας σε πειράματα με ποντίκια, συγκρίνοντας διαφορετικά διατροφικά μοντέλα: μια χαμηλή σε λιπαρά δίαιτα, μια κλασική υψηλή σε λιπαρά διατροφή, μια κετογονική δίαιτα με σχεδόν 90% λίπος και μια πιο ισορροπημένη δίαιτα χαμηλών λιπαρών με αυξημένη πρωτεΐνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρά την υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, τα ζώα που ακολούθησαν το κετογονικό μοντέλο δεν πήραν βάρος στον ίδιο βαθμό με εκείνα που έτρωγαν απλώς μια λιπαρή δίαιτα.

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα ποντίκια εμφάνισαν υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα και σημάδια λιπώδους ήπατος. Αυτές οι καταστάσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και σοβαρές βλάβες στο συκώτι. Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ φύλων, αφού τα αρνητικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν κυρίως στα αρσενικά ποντίκια, γεγονός που ανοίγει νέα ερωτήματα για το πώς επηρεάζει διαφορετικούς οργανισμούς.

Βραχυπρόθεσμα ναι, μακροπρόθεσμα όχι

Πέρα από την παρούσα έρευνα, και άλλες μελέτες έχουν εντοπίσει ότι η κετογονική δίαιτα μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα μόνο όταν εφαρμόζεται για μικρό χρονικό διάστημα. Μακροπρόθεσμα, έχει συνδεθεί με πιθανές βλάβες στην καρδιά, ανεπάρκειες σε βασικά θρεπτικά συστατικά και επιπλοκές που ίσως υπερβαίνουν τα οφέλη. Μάλιστα, σε συγκριτικές αναλύσεις με άλλες διατροφικές προσεγγίσεις, όπως η φυτοφαγία, η κετογονική συχνά φαίνεται να υστερεί τόσο σε θέματα υγείας όσο και σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Περιορισμοί και επιφυλάξεις για τον άνθρωπο

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η μελέτη έγινε σε ζώα, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτη απόδειξη για τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα είναι σαφές: η συστηματική χρήση της κετογονικής δίαιτας ως μέσο βελτίωσης της υγείας πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη.