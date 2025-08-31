Ποια μέθοδος αδυνατίσματος κερδίζει: Διαλειμματική νηστεία ή μέτρηση θερμίδων;

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η πρακτική της διαλειμματικής νηστείας 4:3 –δηλαδή περιορισμός στην ποσότητα τροφής για τρεις ημέρες την εβδομάδα– μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική για την απώλεια κιλών σε διάστημα ενός έτους σε σχέση με τη συστηματική μείωση θερμίδων κάθε μέρα.

Καθώς η διαλειμματική νηστεία έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές για έλεγχο βάρους, οι ειδικοί προσπαθούν να εντοπίσουν ποια παραλλαγή της αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές είναι η μέθοδος 16:8, όπου η κατανάλωση φαγητού επιτρέπεται σε χρονικό παράθυρο 8 ωρών, ενώ οι υπόλοιπες 16 ώρες της ημέρας αφιερώνονται στη νηστεία.

Υπάρχουν όμως και πιο αυστηρές προσεγγίσεις, όπως η μέθοδος 5:2 –πέντε ημέρες φυσιολογικής διατροφής και δύο ημέρες περιορισμού– και η 4:3, η οποία φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιστημονική υποστήριξη.



