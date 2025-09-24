Νέο χάπι για την παχυσαρκία: Απώλεια βάρους έως 20% σε διεθνή μελέτη

Η παχυσαρκία παραμένει ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα υγείας, με σοβαρές συνέπειες για την καρδιά, τον διαβήτη, τον ύπνο και τη συνολική διάρκεια ζωής. Η χορήγηση αναλόγων της ορμόνης GLP-1 (σεμαγλουτίδης, τιρζεπατίδης) έδειξε καλά αποτελέσματα, αλλά το γεγονός ότι ήταν διαθέσιμα μόνο σε ενέσιμη μορφή αποθάρρυνε πολλούς ασθενείς. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The New England Journal of Medicine έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα παρουσιάζοντας το Orforglipron, ένα χάπι που λαμβάνεται καθημερινά και οδηγεί σε σημαντική απώλεια βάρους, αγγίζοντας ακόμη και το 20% του σωματικού βάρους.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση βάρους

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η καινοτομία του φαρμάκου δεν περιορίζεται μόνο στη μορφή του, αλλά και στα αποτελέσματα που καταγράφηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές του είδους. Σε διάρκεια 72 εβδομάδων, περισσότεροι από 3.000 ενήλικες χωρίς διαβήτη αλλά με δείκτη μάζας σώματος άνω του 30 ακολούθησαν είτε αγωγή με Orforglipron είτε εικονικό φάρμακο, πάντα σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση. Οι συμμετέχοντες που λάμβαναν την υψηλότερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο 11,2% του βάρους τους, ενώ εκείνοι με χαμηλότερες δόσεις εμφάνισαν επίσης αξιοσημείωτες μειώσεις.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν το ποσοστό εκείνων που πέτυχαν ουσιαστική απώλεια: πάνω από τους μισούς στη μεγαλύτερη δόση έχασαν τουλάχιστον το 10% του βάρους τους, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε έφτασε να χάσει 20% ή και περισσότερο. Για σύγκριση, το εικονικό φάρμακο οδήγησε μόλις το 12,9% των συμμετεχόντων σε αντίστοιχη μείωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και μια απώλεια 5% θεωρείται αρκετή για να βελτιωθούν δείκτες όπως η πίεση, το σάκχαρο και τα λιπίδια στο αίμα.

Οφέλη για την καρδιά και την υγεία

Πέρα από τη ζυγαριά, η καθημερινή χρήση του χαπιού έφερε βελτιώσεις σε κρίσιμους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας. Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν μειωμένη συστολική πίεση, μικρότερη περιφέρεια μέσης και χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και μη-HDL χοληστερόλης. Επίσης, μειώθηκαν δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με χρόνιους κινδύνους. Η συνολική αίσθηση ευεξίας ενισχύθηκε, καθώς πολλοί δήλωσαν ότι είχαν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερη ικανότητα για καθημερινές δραστηριότητες.

Όπως κάθε φάρμακο, έτσι και το Orforglipron παρουσίασε παρενέργειες. Τα πιο συχνά συμπτώματα ήταν γαστρεντερικά, όπως ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις ελαττώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ένα μικρό ποσοστό ασθενών διέκοψε τη θεραπεία, κυρίως σε υψηλότερες δόσεις, ωστόσο τα σοβαρά περιστατικά ήταν σπάνια και δεν ξεπέρασαν τα επίπεδα που καταγράφηκαν στην ομάδα του placebo.

Πιο πρακτικό από τις ενέσεις

Το γεγονός ότι το φάρμακο είναι χάπι και όχι ένεση το καθιστά πιο φιλικό και πρακτικό για ευρύτερη χρήση. Πολλοί ασθενείς διστάζουν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν ενέσιμες θεραπείες, ακόμη κι αν αυτές είναι αποτελεσματικές. Ένα καθημερινό χάπι μπορεί να προσφέρει απλούστερη και πιο προσβάσιμη λύση, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς που μέχρι τώρα αποκλείονταν λόγω κόστους ή δυσκολίας συμμόρφωσης.