Ozempic: Ένα βήμα πιο κοντά το χάπι σεμαγλουτίδης - Επιτυχημένες οι κλινικές δοκιμές

Τα φάρμακα τύπου Ozempic έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται η παχυσαρκία και ο διαβήτης, αλλά η εξέλιξή τους συνεχίζεται. Ένα νέο χάπι που βασίζεται στην ίδια δραστική ουσία, τη σεμαγλουτίδη, δείχνει πως σύντομα η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων μπορεί να γίνει ευκολότερη, χωρίς την ανάγκη ενέσεων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, φαίνεται πως σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος για μια πιο πρακτική και προσβάσιμη μορφή αγωγής, καθώς αποδείχθηκε ότι η από του στόματος χορήγηση της σεμαγλουτίδης πλησιάζει πολύ την αποτελεσματικότητα των ήδη διαθέσιμων ενέσιμων θεραπειών.

Πώς ξεκίνησε η ιστορία των φαρμάκων σεμαγλουτίδης

Η αρχική έμπνευση για την ανάπτυξή του Ozempic προήλθε από ένα δηλητηριώδες ερπετό της Βόρειας Αμερικής. Οι επιστήμονες εντόπισαν σε ουσία του σάλιου του μια πρωτεΐνη που επηρέαζε την παραγωγή ινσουλίνης, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Γρήγορα, όμως, όσοι λάμβαναν το φάρμακο παρατήρησαν κάτι ακόμη: σημαντική μείωση της όρεξης και συνεπώς του σωματικού βάρους. Με συστηματικές μελέτες που ακολούθησαν και συνεχείς βελτιώσεις, τα γνωστά σήμερα Ozempic και Wegovy έγιναν οι πρώτες εγκεκριμένες ενέσιμες θεραπείες για την παχυσαρκία, οδηγώντας κατά μέσο όρο σε απώλεια βάρους που φτάνει έως το 15%.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της νέας μελέτης

Πλέον, η φαρμακοβιομηχανία φαίνεται πως κινείται προς μια νέα εποχή. Πρόσφατη μελέτη διάρκειας 71 εβδομάδων που δημοσιεύεται στο περιοδικό The New England Journal of Medicine έδειξε ότι η καθημερινή λήψη ενός χαπιού με σεμαγλουτίδη σε δοσολογία 25 mg επιτυγχάνει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με την εβδομαδιαία ένεση. Στη δοκιμή συμμετείχαν πάνω από 300 άτομα, με περισσότερους από τους μισούς να λαμβάνουν το νέο φάρμακο. Η μέση απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες που πήραν το χάπι έφτασε το 16,6%, ποσοστό εξαιρετικά κοντά στα γνωστά ποσοστά της ενέσιμης μορφής.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες έχασε πάνω από το 20% του αρχικού του βάρους — επίδοση που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολη χωρίς εξαιρετικά εντατικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ξέφυγαν από τα αναμενόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων. Ναυτία και εμετός εμφανίστηκαν πιο συχνά σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, ωστόσο σε επίπεδα που παραμένουν εντός του πλαισίου που έχουν παρατηρήσει οι γιατροί στα υπάρχοντα σκευάσματα.

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η το χάπι σεμαγλουτίδης μπορεί να λύσει ένα σημαντικό εμπόδιο: την απροθυμία πολλών ασθενών να υποστούν τη διαδικασία με ενέσεις. Με λιγότερο από το 2% των ανθρώπων με παχυσαρκία στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους φάρμακα, ένα σκεύασμα σε μορφή χαπιού πιθανότατα θα αυξήσει την αποδοχή και τη χρήση τους. Η εταιρεία πίσω από το νέο φάρμακο αναφέρει ότι, εφόσον εγκριθεί, θα υπάρξει επαρκής παραγωγή ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Τι σημαίνουν το κόστος και η διαθεσιμότητα για τους ασθενείς

Σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση παίζει, βέβαια, και το κόστος. Οι μηνιαίες δαπάνες για τις ενέσιμες θεραπείες θεωρούνται απαγορευτικές για πολλούς ανθρώπους. Πρόσφατες διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ, όμως, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της τιμής, η οποία πλέον διαμορφώνεται από τα 50 έως τα 350 δολάρια τον μήνα, ανάλογα με την κάλυψη και τη δόση. Εφόσον οι τιμές αυτές ισχύσουν και για τη νέα μορφή του φαρμάκου, η πρόσβαση θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.