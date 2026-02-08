Η σεμαγλουτίδη (Ozempic) προστατεύει την καρδιά σε διαβητικούς και καρδιοπαθείς

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA, η σεμαγλουτίδη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται τόσο για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 όσο και για την απώλεια βάρους, φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιακή υγεία σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση δεδομένων από διεθνή ομάδα ερευνητών, όσοι έχουν ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και παίρνουν καθημερινά το από του στόματος χάπι σεμαγλουτίδης εμφάνισαν κατά περίπου 22% λιγότερα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Αντίθετα, άτομα χωρίς προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις δεν φαίνεται να έχουν ανάλογα οφέλη.

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από μια διπλή τυφλή μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και περιλάμβανε 9.650 συμμετέχοντες από 33 χώρες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο. Οι ερευνητές τονίζουν ότι, παρά τα θετικά αποτελέσματα, πρόκειται για δευτερογενή ανάλυση με περιορισμούς (π.χ. μικρός αριθμός συμμετεχόντων σε κάποιες υποομάδες). Ωστόσο, τα ευρήματα συνάδουν με προηγούμενες μελέτες που είχαν δείξει μείωση σε καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως εγκεφαλικά και εμφράγματα, κατά περίπου 20% σε διάστημα τριών ετών, ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους.

Κίνδυνοι και παρενέργειες

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους. Σε πειράματα με ζώα, η σεμαγλουτίδη έχει συσχετιστεί με συρρίκνωση συγκεκριμένων καρδιακών μυϊκών ινών, ενώ άλλες μελέτες έχουν δείξει σημαντική απώλεια σκελετικού μυϊκού ιστού, εκτός από την επιθυμητή μείωση λίπους και τα αντιδιαβητικά οφέλη. Επιπλέον, όπως συμβαίνει με πολλά φάρμακα, εμφανίζονται συχνά ήπιες παρενέργειες, όπως ναυτία και έμετοι, ενώ οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

Πού υπερτερεί και πού χρειάζεται προσοχή

Η σεμαγλουτίδη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα με διαβήτη τύπου 2 και ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, δύο καταστάσεις που πλήττουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Σε αυτή την ομάδα, τα οφέλη στην καρδιά μπορεί να υπερτερούν των κινδύνων, εφόσον η χρήση γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, άλλες επιλογές, όπως η βαριατρική χειρουργική, φαίνεται να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με τη φαρμακευτική θεραπεία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητός ο μηχανισμός με τον οποίο η σεμαγλουτίδη επηρεάζει την καρδιαγγειακή νόσο. Γι’ αυτό και συστήνεται προσοχή στη συχνή συνταγογράφησή της πέρα από τη διαχείριση του βάρους και του σακχάρου. Η νέα αυτή ανάλυση προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην αξιολόγηση της σεμαγλουτίδης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσεκτική χορήγηση με βάση εξατομικευμένα ιατρικά κριτήρια.