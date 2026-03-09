Η σεμαγλουτίδη (Ozempic) μπορεί να αναστρέψει τη φθορά από την οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα επηρεάζει σήμερα περίπου 600 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και προβλέπεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050, με αυξανόμενα ποσοστά σε νεότερες, δραστήριες ηλικίες. Ερευνητές από Κίνα και ΗΠΑ αναφέρουν ότι το φάρμακο σεμαγλουτίδη, γνωστό από τα Ozempic και Wegovy για τον διαβήτη τύπου 2 και την απώλεια βάρους, ίσως προστατεύει τις αρθρώσεις από τη φθορά που προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα, η πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας παγκοσμίως.

Πέρα από τη μείωση του βάρους

Η νέα μελέτη έδειξε ότι η προστασία αυτή δεν περιορίζεται στη μείωση βάρους και της καταπόνησης των αρθρώσεων, αλλά σχετίζεται με τον τρόπο που τα κύτταρα που συνθέτουν και συντηρούν τον χόνδρο παράγουν ενέργεια, ανοίγοντας δρόμο για έναν πιθανό μηχανισμό αναδόμησης του ιστού.

Η οστεοαρθρίτιδα συχνά συνδέεται με παχυσαρκία, μεταβολικά προβλήματα και φλεγμονή, που επηρεάζουν όχι μόνο τον χόνδρο αλλά και τα οστά και τις μεμβράνες των αρθρώσεων. Τα υπάρχοντα φάρμακα συνήθως ανακουφίζουν τα συμπτώματα χωρίς να αντιμετωπίζουν την αιτία. Το σεμαγλουτίδη φαίνεται να κάνει κάτι περισσότερο: επαναπρογραμματίζει τον μεταβολισμό των χονδροκυττάρων, αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους στη φθορά.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στα πειράματα με ποντίκια, η θεραπεία με σεμαγλουτίδη μείωσε τον πόνο, τον σχηματισμό οστεόφυτων και τη φθορά του χόνδρου. Οι ερευνητές παρατήρησαν αλλαγές στην έκφραση πάνω από 8.000 πρωτεϊνών που σχετίζονται με την υγεία των αρθρώσεων. Για να διαπιστώσουν αν η δράση του φαρμάκου εξαρτάται μόνο από τη μείωση του βάρους, δημιούργησαν μια ομάδα «ζευγών» που έτρωγε όση τροφή είχαν τα ποντίκια με σεμαγλουτίδη. Παρά τη συγκρίσιμη απώλεια βάρους, η προστασία του χόνδρου δεν παρατηρήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το φάρμακο δρα απευθείας στα κύτταρα των αρθρώσεων.

Στην ανθρώπινη μελέτη, 20 άτομα ηλικίας 50-75 ετών με παχυσαρκία και οστεοαρθρίτιδα χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έλαβε μόνο υαλουρονικό νάτριο (HA), ουσία που λιπαίνει τις αρθρώσεις, και η άλλη HA σε συνδυασμό με σεμαγλουτίδη. Μετά από 24 εβδομάδες, η δεύτερη ομάδα παρουσίασε σημαντική μείωση του πόνου, βελτίωση της κινητικότητας και πάχυνση του χόνδρου σε περιοχές που φέρουν βάρος, όπως έδειξε μαγνητική τομογραφία.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Πέρα από τους όποιους περιορισμούς της μελέτης, η ανακάλυψη ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να προσφέρουν οφέλη πέρα από την απώλεια βάρους ανοίγει νέες προοπτικές για θεραπείες που στοχεύουν απευθείας τον μεταβολισμό των αρθρώσεων.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο Cell Metabolism.