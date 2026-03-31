Το νέο Ozempic προέρχεται από το αίμα του βιρμανέζικου πύθωνα

Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ένα μοναδικό μόριο στο αίμα των πυθώνων της Βιρμανίας, που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας απώλεια βάρους χωρίς τις δυσάρεστες παρενέργειες που συχνά συνοδεύουν δημοφιλή φάρμακα όπως το Ozempic. Το μόριο, γνωστό ως para-tyramine-O-sulfate (pTOS), δρα στον εγκέφαλο, μειώνοντας την όρεξη και τον έλεγχο της πρόσληψης τροφής χωρίς να επηρεάζει την πέψη ή να προκαλεί ναυτία, όπως συμβαίνει με τα GLP-1 φάρμακα. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά ασφαλών, φυσικής προέλευσης φαρμάκων απώλειας βάρους.

Ακραίες μεταβολικές ικανότητες των πύθωνων

Οι εν λόγω πύθωνες ζουν σε ακραίες συνθήκες. Μπορούν να παραμένουν χωρίς τροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μερικές φορές έως και 12-18 μήνες, χάρη στην αργή μεταβολική τους λειτουργία. Ωστόσο, όταν τελικά κυνηγήσουν και καταναλώσουν ένα γεύμα, που μπορεί να ισοδυναμεί με ολόκληρο το βάρος τους, το σώμα τους μετατρέπεται σε ένα «μηχάνημα υπερδιέγερσης». Κατά τη διάρκεια της πέψης, η ενεργειακή δαπάνη εκτοξεύεται πάνω από 40 φορές, ενώ πολλά όργανα αυξάνονται σημαντικά για να διαχειριστούν το τεράστιο γεύμα – η καρδιά μεγαλώνει κατά 25% και άλλα όργανα έως 50%. Μετά την πέψη, όλα επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα, έτοιμα για τον επόμενο κύκλο.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους μεταβολίτες του αίματος των πύθωνων, που είναι τα μικρά χημικά σήματα του μεταβολισμού, για να εντοπίσουν ποιοι παράγοντες οδηγούν στις ακραίες αυτές μεταβολικές αλλαγές. Σε πειράματα με πύθωνες που είχαν νηστέψει για 28 ημέρες και μετά κατανάλωσαν γεύμα ίσο με το 25% του βάρους τους, ανακάλυψαν ότι ένα συγκεκριμένο μόριο, το pTOS, αυξήθηκε πάνω από 1.000 φορές σε σχέση με τα επίπεδα νηστείας. Η αύξηση αυτή συνέπιπτε με την περίοδο που οι πύθωνες χρειαζόταν να διαχειριστούν την ενεργειακή υπερφόρτωση.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες δοκίμασαν την επίδραση του pTOS σε ποντίκια με πειραματική παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα ποντίκια παρουσίασαν μείωση της όρεξης και απώλεια βάρους κατά 9% μέσα σε 28 ημέρες, χωρίς καμία αύξηση των οργάνων ή άλλες παρενέργειες. Το πιο σημαντικό είναι ότι η δράση του pTOS δεν βασίζεται στην επιβράδυνση της πέψης, όπως τα φάρμακα GLP-1, που προκαλούν ναυτία και δυσφορία. Αντίθετα, το μόριο ενεργοποιεί απευθείας νευρώνες στον υποθάλαμο, ένα αρχαίο κέντρο του εγκεφάλου που ρυθμίζει τον κορεσμό και την όρεξη.

Ο φυσιολογικός μεταβολισμός

Οι άνθρωποι παράγουν φυσιολογικά μικρές ποσότητες pTOS μετά από μεγάλα γεύματα. Αυτό υποδηλώνει ότι το μόριο είναι ήδη μέρος του φυσιολογικού μεταβολισμού μας, καθιστώντας το πιθανώς ασφαλές για κλινικές εφαρμογές. Η ανακάλυψη αυτή έγινε δυνατή χάρη στην παρατήρηση της φύσης: οι πύθωνες έχουν εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπίζουν ακραίες ενεργειακές καταστάσεις, και μελετώντας αυτά τα ακραία μοντέλα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν ένα μόριο που είχε ξεφύγει από τα παραδοσιακά εργαστήρια.

Η μελέτη υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η έρευνα της φύσης και για την ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά των ζώων, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες και μονοπάτια που επηρεάζουν τον ανθρώπινο μεταβολισμό, χωρίς να δημιουργούν σοβαρές παρενέργειες.