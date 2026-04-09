H σεμαγλουτίδη (Ozempic) μειώνει το άγχος και βελτιώνει την κατάθλιψη

Μια από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες φαρμάκων για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους φαίνεται ότι μπορεί να κρύβει ένα απρόσμενο όφελος: τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Νέα μεγάλη μελέτη, που βασίστηκε σε δεδομένα σχεδόν 100.000 ανθρώπων στη Σουηδία, δείχνει ότι φάρμακα τύπου GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, συνδέονται με σημαντική μείωση του κινδύνου κατάθλιψης, άγχους αλλά και διαταραχών χρήσης ουσιών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ανατολικής Φινλανδίας, του Karolinska Institutet και του Griffith University και βασίστηκε σε εθνικά μητρώα υγείας από το 2009 έως το 2022. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, περισσότεροι από 20.000 λάμβαναν φάρμακα GLP-1, επιτρέποντας στους ερευνητές να συγκρίνουν περιόδους χρήσης και μη χρήσης των φαρμάκων.

Εντυπωσιακή μείωση σε κατάθλιψη και άγχος

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σεμαγλουτίδη, οι νοσηλείες και οι αναρρωτικές άδειες που σχετίζονταν με ψυχικές διαταραχές ήταν μειωμένες κατά 42% σε σύγκριση με περιόδους χωρίς θεραπεία. Παράλληλα, ο κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης μειώθηκε κατά 44%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 38%.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το εύρημα που αφορά τη χρήση ουσιών. Οι συμμετέχοντες που λάμβαναν σεμαγλουτίδη εμφάνιζαν 47% χαμηλότερο κίνδυνο για προβλήματα που σχετίζονται με ουσίες, όπως το αλκοόλ, τόσο σε επίπεδο νοσηλείας όσο και σε απουσίες από την εργασία. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα φάρμακα αυτά συνδέονται και με μειωμένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ένα εύρημα που ενισχύει το ενδιαφέρον για τη σχέση τους με τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η σύνδεση μεταξύ μεταβολικών και ψυχικών νοσημάτων δεν είναι καινούργια. Η παχυσαρκία και ο διαβήτης αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους, ενώ το αντίστροφο επίσης ισχύει: άτομα με ψυχικές διαταραχές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν μεταβολικά προβλήματα. Η νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι σε αυτό το παζλ, δείχνοντας ότι οι ίδιες θεραπείες μπορεί να επηρεάζουν και τις δύο πλευρές.

Πιθανοί μηχανισμοί πίσω από τα ευρήματα

Ένας πιθανός μηχανισμός είναι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, κάτι που έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες μελέτες για τα GLP-1 φάρμακα. Το αλκοόλ επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση και το άγχος, οπότε η μείωσή του μπορεί να οδηγεί σε συνολική ψυχική βελτίωση. Παράλληλα, η απώλεια βάρους και η καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα μπορεί να ενισχύουν την αυτοεικόνα και να μειώνουν το στρες που σχετίζεται με χρόνιες ασθένειες.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν αποκλείουν και μια πιο άμεση επίδραση στον εγκέφαλο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν το σύστημα ανταμοιβής, δηλαδή τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, το κίνητρο και τον εθισμό. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί παρατηρείται ταυτόχρονη μείωση σε κατάθλιψη, άγχος και εξαρτήσεις.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για το μέλλον

Η μελέτη ανοίγει μια νέα συζήτηση: μήπως τα φάρμακα που σχεδιάστηκαν για το σώμα επηρεάζουν πολύ περισσότερο και τον εγκέφαλο απ’ όσο νομίζαμε; Αν αυτό αποδειχθεί, τότε η σεμαγλουτίδη και τα συναφή σκευάσματα μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον μέρος μιας πιο ολιστικής προσέγγισης στην υγεία, όπου το σώμα και η ψυχική κατάσταση αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετα.