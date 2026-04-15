Ζάχαρη και ψυχική υγεία: Νέα μελέτη δείχνει σύνδεση με άγχος και κατάθλιψη

Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Health Science Reports, προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της σχέσης μεταξύ διατροφής και ψυχικής υγείας, υποδεικνύοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο.

Πώς η ζάχαρη επηρεάζει τον οργανισμό

Η ζάχαρη αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, όμως η σύγχρονη διατροφή περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από όσες χρειάζεται το σώμα. Εκτός από τα φυσικά σάκχαρα που υπάρχουν σε τρόφιμα όπως τα φρούτα και το γάλα, μεγάλες ποσότητες προστίθενται σε επεξεργασμένα προϊόντα και κυρίως σε αναψυκτικά. Η αυξημένη κατανάλωση έχει ήδη συνδεθεί με καρδιοπάθειες, παχυσαρκία και διαβήτη, όμως η επίδρασή της στην ψυχική υγεία παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ερευνητές επιχείρησαν να κατανοήσουν αν και πώς η ζάχαρη επηρεάζει τη διάθεση. Για τον σκοπό αυτό ανέλυσαν δεδομένα από 377 ενήλικες, ηλικίας 18 έως 66 ετών, οι οποίοι κατέγραψαν τις διατροφικές τους συνήθειες και τα επίπεδα ψυχικής τους υγείας μέσω ερωτηματολογίων. Με βάση τις απαντήσεις τους, υπολογίστηκε η ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης, καθώς και η κατανάλωση συγκεκριμένων τύπων σακχάρων και ζαχαρούχων ποτών.

Τι έδειξαν τα δεδομένα της μελέτης

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 12,5% των συμμετεχόντων παρουσίαζε ενδείξεις κατάθλιψης, ενώ το 16,4% εμφάνιζε συμπτώματα άγχους. Όταν οι επιστήμονες συνέκριναν αυτά τα στοιχεία με τις διατροφικές συνήθειες, διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά είχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίζουν και τις δύο αυτές καταστάσεις. Αντίστοιχα, η συνολική πρόσληψη ζάχαρης φάνηκε να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν όλοι οι τύποι ζάχαρης με τον ίδιο τρόπο. Η σουκρόζη (η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη) συνδέθηκε ειδικά με αυξημένες πιθανότητες άγχους, χωρίς να φαίνεται να επηρεάζει το ίδιο έντονα την κατάθλιψη. Το εύρημα αυτό ανοίγει νέα ερωτήματα για τους βιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται και δείχνει ότι η σχέση διατροφής και ψυχικής υγείας είναι πιο σύνθετη από όσο πιστεύαμε. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην ινσουλίνη και χαμηλού βαθμού φλεγμονή στον οργανισμό. Αυτές οι διεργασίες επιδρούν στη λειτουργία του εγκεφάλου και ειδικά στην παραγωγή ουσιών π.χ. σεροτονίνης και ντοπαμίνης, που σχετίζονται άμεσα με τη διάθεση. Όταν αυτά τα συστήματα διαταράσσονται, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης αρνητικών συναισθημάτων.

Παράλληλα, η ζάχαρη φαίνεται να έχει αντίκτυπο και στο μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή τα «καλά» βακτήρια που ζουν στο πεπτικό σύστημα και επικοινωνούν με τον εγκέφαλο. Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας μπορεί να ενισχύσει το στρες και διαταράξει τη συναισθηματική ισορροπία. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοούνται και κοινωνικοί παράγοντες: η υπερκατανάλωση ζάχαρης συνδέεται συχνά με αύξηση βάρους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αυτοεικόνα και την ψυχική κατάσταση.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η μελέτη

Παρά τους όποιους περιορισμούς, το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η διατροφή αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που έχει επίδραση όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Η μείωση της ζάχαρης, ιδιαίτερα μέσω των ζαχαρούχων ποτών, μπορεί να είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Σε συνδυασμό με άλλες υγιεινές επιλογές, όπως ισορροπημένη διατροφή και άσκηση, μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευεξία.

Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικούς πληθυσμούς σε βάθος χρόνου, ώστε να κατανοηθεί αν η ζάχαρη επηρεάζει άμεσα τη διάθεση ή αν η σχέση είναι πιο περίπλοκη. Μέχρι τότε, η σύσταση παραμένει απλή: λιγότερη ζάχαρη, καλύτερη ισορροπία.