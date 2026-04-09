Πορτοκάλι και διάθεση: Το απλό φρούτο που μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης
Κάτι τόσο απλό όσο ένα πορτοκάλι την ημέρα μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου προς το καλύτερο.
Ένα πορτοκάλι κάθε μέρα φαίνεται να επηρεάζει θετικά το έντερο, ενισχύοντας «καλά» βακτήρια που συνδέονται με τη ρύθμιση της διάθεσης. Η δράση τους δεν περιορίζεται στη διατροφή, αλλά επεκτείνεται και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα συγκεκριμένα βακτήρια φαίνεται να συμβάλλουν στην παραγωγή σεροτονίνης και ντοπαμίνης — δύο βασικών νευροδιαβιβαστών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς νιώθεις καθημερινά.
Δες τι δείχνουν αναλυτικά τα επιστημονικά δεδομένα και γιατί η διατροφή σου μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ψυχική σου υγεία απ’ όσο φαντάζεσαι.