Μύθος το «φάε να λαδώσει το αντεράκι σου» – Τι λέει νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη από το Mass General Brigham, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Immunity, υποστηρίζει ότι ακόμη και λίγες ημέρες διατροφής πλούσιας σε λιπαρά μπορούν να επηρεάσουν βασικούς μηχανισμούς άμυνας του εντέρου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα λιπαρά από μόνα τους «καταστρέφουν» το έντερο, όπως συχνά παρουσιάζεται.

Τι συμβαίνει στο έντερο μετά από λίγες ημέρες με πολλά λιπαρά

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια κατηγορία κυττάρων που ονομάζονται ILC3, τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας στο έντερο. Αυτά τα κύτταρα συμβάλλουν στη διατήρηση του εντερικού φραγμού και προστατεύουν τον οργανισμό από παθογόνα, παράγοντας ουσίες όπως η IL-22. Στα πειράματα, η μείωση των ILC3 συνδέθηκε με αυξημένη διαπερατότητα του εντέρου και ενίσχυση της φλεγμονής, γεγονός που δείχνει ότι ο εντερικός φραγμός μπορεί να αποδυναμωθεί.

Το στοιχείο που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η ταχύτητα με την οποία εμφανίστηκαν αυτές οι αλλαγές. Σε πειραματόζωα, η απώλεια των συγκεκριμένων κυττάρων ξεκίνησε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την έναρξη μιας διατροφής υψηλής σε λιπαρά, ενώ σημάδια φλεγμονής άρχισαν να παρατηρούνται πριν καν υπάρξουν μεταβολικές διαταραχές όπως αύξηση σακχάρου. Αυτό δείχνει ότι το έντερο μπορεί να αντιδρά πιο άμεσα απ’ όσο πιστεύαμε σε διατροφικές αλλαγές. Παράλληλα, η μελέτη έδειξε ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την παχυσαρκία. Ακόμη και ζώα που δεν πήραν βάρος παρουσίασαν παρόμοια μείωση των ILC3 όταν κατανάλωσαν τροφές πλούσιες σε λιπαρά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ρόλος της ίδιας της σύστασης της διατροφής είναι καθοριστικός. Με άλλα λόγια, το σώμα φαίνεται να αντιδρά όχι μόνο στο πόσο τρώμε, αλλά και στο τι τρώμε.

Ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας

Ένα ακόμη κρίσιμο εύρημα αφορά το μικροβίωμα του εντέρου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απώλεια των ανοσοκυττάρων δεν σημειώθηκε με τον ίδιο τρόπο σε ζώα χωρίς μικροβιακή χλωρίδα. Όταν όμως προστέθηκαν μικροβιακά συστατικά, όπως το LPS, οι αρνητικές επιδράσεις επανεμφανίστηκαν. Αυτό δείχνει ότι η φλεγμονή δεν προκαλείται μόνο από το λίπος, αλλά από την αλληλεπίδρασή του με τα βακτήρια του εντέρου, κάτι που περιπλέκει σημαντικά την εικόνα.

Παρά το αρχικό ανησυχητικό μήνυμα, η μελέτη δεν ενοχοποιεί όλα τα λιπαρά. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι τύποι, όπως εκείνοι που προέρχονται από ιχθυέλαια, δεν είχαν την ίδια αρνητική επίπτωση στα ανοσοκύτταρα. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η ποιότητα των λιπαρών έχει σημασία και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις λιπαρές τροφές ως ενιαία κατηγορία.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την καθημερινή διατροφή

Παρά τους όποιους περιορισμούς, η μελέτη προσφέρει μια χρήσιμη υπενθύμιση: το έντερο είναι ένας δυναμικός και ευαίσθητος οργανισμός που ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές της διατροφής. Η επίδραση των λιπαρών δεν φαίνεται να είναι απόλυτα αρνητική, αλλά εξαρτάται από τη συχνότητα, την ποσότητα και κυρίως την ποιότητά τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές διατροφικές συνήθειες σε βάθος χρόνου έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από μεμονωμένες επιλογές. Τελικά, το βασικό μήνυμα δεν είναι ότι πρέπει να φοβόμαστε τα λιπαρά, αλλά ότι η ισορροπία και η ποιότητα στη διατροφή παραμένουν οι πιο αξιόπιστοι σύμμαχοι για την υγεία του εντέρου.