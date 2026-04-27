Κατάθλιψη και καρδιά: Γιατί οι γυναίκες φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο

Τα άτομα που ζουν με κατάθλιψη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυτός είναι εντονότερος στις γυναίκες, οι οποίες παρουσιάζουν περισσότερα καρδιαγγειακά προβλήματα σε σχέση με τους άνδρες. Η έρευνα εξετάζει πώς συνδέεται η ψυχική υγεία με την καρδιακή λειτουργία και αναδεικνύει πιθανούς μηχανισμούς που μπορεί να εξηγούν τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη πιο στοχευμένων στρατηγικών πρόληψης και παρακολούθησης.

Δες τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες και γιατί η ψυχική υγεία αφορά άμεσα και την καρδιά σου.