Σεμαγλουτίδη (Ozempic): Από την παχυσαρκία στη μάχη της απεξάρτησης από το αλκοόλ

Ένα φάρμακο που έγινε γνωστό κυρίως για την απώλεια βάρους φαίνεται ότι μπορεί να ανοίγει έναν εντελώς νέο δρόμο στη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ. Πρόκειται για τη σεμαγλουτίδη, μια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ήδη για τον διαβήτη και την παχυσαρκία, και η οποία τώρα δοκιμάζεται ως πιθανή λύση για άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Τα νέα δεδομένα από κλινική δοκιμή δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που μέχρι σήμερα παραμένει δύσκολο να επιτευχθεί με τα διαθέσιμα φάρμακα.

Η διαταραχή χρήσης αλκοόλ είναι μια χρόνια και υποτροπιάζουσα κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συνδέεται με περίπου το 5% των θανάτων κάθε χρόνο. Παρά τη σοβαρότητά της, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες: μόλις τρία φάρμακα έχουν εγκριθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ η αποτελεσματικότητά τους είναι συχνά μέτρια. Αυτό εξηγεί γιατί οι επιστήμονες αναζητούν νέες προσεγγίσεις, ειδικά σε ουσίες που επηρεάζουν τον εγκέφαλο με διαφορετικό τρόπο.

Πώς ένα φάρμακο για την όρεξη επηρεάζει τον εγκέφαλο και την επιθυμία για αλκοόλ

Η σεμαγλουτίδη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται ανάλογα της ορμόνης GLP-1. Αυτά τα φάρμακα δρουν τόσο στο σώμα όσο και στον εγκέφαλο, ρυθμίζοντας την όρεξη αλλά και τα κυκλώματα ανταμοιβής. Με απλά λόγια, φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος «επιβραβεύει» συμπεριφορές όπως το φαγητό – και πιθανώς και την κατανάλωση αλκοόλ.

Η νέα μελέτη, διάρκειας 26 εβδομάδων, πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 108 ατόμων με μέτρια έως σοβαρή διαταραχή χρήσης αλκοόλ και ταυτόχρονα παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έλαβε σεμαγλουτίδη μία φορά την εβδομάδα, ενώ η άλλη έλαβε εικονικό φάρμακο. Και οι δύο ομάδες παρακολούθησαν επίσης συνεδρίες γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση ψυχολογικής υποστήριξης.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής και τι σημαίνουν στην πράξη

Το βασικό ερώτημα ήταν αν η σεμαγλουτίδη μπορεί να μειώσει τις λεγόμενες «βαριές ημέρες κατανάλωσης», δηλαδή ημέρες με υψηλή πρόσληψη αλκοόλ. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι έλαβαν το φάρμακο μείωσαν αυτές τις ημέρες κατά περίπου 41%, έναντι 26% στην ομάδα του placebo. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική, δείχνοντας ότι η επίδραση δεν ήταν τυχαία.

Πέρα από αυτό, οι συμμετέχοντες που έλαβαν σεμαγλουτίδη κατανάλωναν συνολικά λιγότερο αλκοόλ, είχαν λιγότερα ποτά ανά ημέρα και ανέφεραν μειωμένη επιθυμία για κατανάλωση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν και βιολογικοί δείκτες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ήπατος και τη συνολική υγεία. Δεν πρόκειται, δηλαδή, μόνο για αλλαγές στη συμπεριφορά, αλλά και για μετρήσιμες βελτιώσεις στον οργανισμό.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η μείωση του αλκοόλ συνδέθηκε με την απώλεια βάρους. Οι συμμετέχοντες που έχασαν περισσότερα κιλά ήταν και εκείνοι που περιόρισαν περισσότερο την κατανάλωση. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι το φάρμακο επηρεάζει κοινά μονοπάτια στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την ανταμοιβή και την επιθυμία.

Περιορισμοί, παρενέργειες και τι πρέπει να προσέξουν οι ασθενείς

Όπως και σε άλλες χρήσεις της σεμαγλουτίδης, και σε αυτή την περίπτωση δεν έλειψαν οι παρενέργειες, με συχνά τα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως ναυτία, εμετό και δυσφορία στο στομάχι. Συνήθως ήταν ήπιες έως μέτριες και μικρής διάρκειας, αλλά εμφανίστηκαν πιο συχνά σε σχέση με το placebo. Αυτό σημαίνει ότι, αν το φάρμακο χρησιμοποιηθεί ευρύτερα για το αλκοόλ, θα χρειαστεί προσεκτική παρακολούθηση.

Η μελέτη προσθέτει ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της αντιμετώπισης της εξάρτησης από το αλκοόλ. Σε αντίθεση με παλαιότερες προσεγγίσεις που στόχευαν κυρίως στην πλήρη αποχή, οι σύγχρονες θεραπείες δίνουν έμφαση και στη μείωση της κατανάλωσης ως ρεαλιστικό στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο, η σεμαγλουτίδη φαίνεται να προσφέρει μια νέα, πολλά υποσχόμενη επιλογή.