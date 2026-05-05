Φάρμακα τύπου Ozempic: Απώλεια λίπους χωρίς παρενέργειες, δείχνει έρευνα

Μια νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι τα φάρμακα που βασίζονται στα ανάλογα GLP-1, μια κατηγορία φαρμάκων που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, δεν βοηθούν μόνο στην απώλεια βάρους, αλλά αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χάνει κιλά. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Obesity, συγκέντρωσε δεδομένα από δεκάδες κλινικές δοκιμές και εξέτασε συνολικά περισσότερους από 1.000 ασθενείς, είτε υπέρβαρους είτε παχύσαρκους, με ή χωρίς διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές ήθελαν να δουν όχι μόνο πόσο βάρος χάνουν οι ασθενείς, αλλά και για τι είδους απώλεια πρόκειται, για μείωση λίπους ή μυϊκής μάζας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να επηρεαστεί η δύναμη, ο μεταβολισμός και η γενικότερη υγεία.

Πώς έγινε η μελέτη

Η ανάλυση βασίστηκε σε 36 επιστημονικές μελέτες, από τις οποίες οι 24 χρησιμοποιήθηκαν για στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από τρεις μεγάλες βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων και ακολούθησαν αυστηρούς διεθνείς κανόνες για συστηματικές ανασκοπήσεις. Οι ασθενείς που μελετήθηκαν είχαν λάβει διαφορετικά φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, όπως σεμαγλουτίδη, λιραγλουτίδη, εξενατίδη και άλλα νεότερα σκευάσματα. Τα αποτελέσματα εξετάστηκαν σε τρία χρονικά σημεία: στους 3, 6 και 12 μήνες θεραπείας.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Το εντυπωσιακό ήταν πως από τους πρώτους τρεις μήνες, οι ασθενείς έχασαν περίπου το 9% του σωματικού τους βάρους. Παράλληλα, μειώθηκε σημαντικά το λίπος στο σώμα και ιδιαίτερα το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος, που περιβάλλει τα όργανα και σχετίζεται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Στους έξι μήνες, η απώλεια βάρους ήταν περίπου 5%, ενώ στους δώδεκα μήνες σταθεροποιήθηκε γύρω στο 4%. Αν και η μείωση φαινόταν μικρότερη με την πάροδο του χρόνου, τα οφέλη παρέμεναν σημαντικά. Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι η απώλεια βάρους προερχόταν κυρίως από λίπος και όχι από μυϊκή μάζα. Η μείωση του λίπους ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση των μυών, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για την υγεία.

Τι γίνεται με τους μύες

Ένα από τα βασικά ερωτήματα των επιστημόνων ήταν αν τα φάρμακα αυτά «καίνε» και μυϊκό ιστό. Τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή μείωση της άλιπης μάζας, δηλαδή των μυών, αλλά αυτή είναι περιορισμένη σε σχέση με την απώλεια λίπους. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε μείωση μυϊκής μάζας της τάξης του 1% έως 4% μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η συνολική λειτουργία των μυών δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Παράλληλα, τα φάρμακα φαίνεται ότι βοηθούν τον οργανισμό να διατηρεί καλύτερη «ποιότητα» βάρους, δηλαδή περισσότερο λίπος χάνεται σε σχέση με τους μυς.

Γιατί λειτουργούν αυτά τα φάρμακα

Τα GLP-1 φάρμακα μιμούνται μια φυσική ορμόνη του εντέρου που ρυθμίζει την όρεξη και το σάκχαρο. Δρουν στον εγκέφαλο μειώνοντας την πείνα και αυξάνοντας το αίσθημα κορεσμού, ενώ καθυστερούν και την πέψη, κάνοντας το άτομο να νιώθει χορτάτο για περισσότερη ώρα. Επιπλέον, βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και βελτιώνουν τον μεταβολισμό του λίπους. Έτσι, το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση όπου καίει πιο εύκολα αποθέματα λίπους.

Η μελέτη έδειξε ότι δεν έχουν όλα τα φάρμακα την ίδια αποτελεσματικότητα. Κάποια, όπως η σεμαγλουτίδη και η λιραγλουτίδη, είχαν πιο σταθερά αποτελέσματα, ενώ άλλα είχαν μεγαλύτερη δράση στην αρχή αλλά μικρότερη σε βάθος χρόνου. Αυτό δείχνει ότι η επιλογή του φαρμάκου πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα, ανάλογα με τον ασθενή και τις ανάγκες του.

Τα οφέλη πέρα από το βάρος

Πέρα από την απώλεια κιλών, τα φάρμακα αυτά συνδέονται και με βελτίωση άλλων δεικτών υγείας. Πολλοί ασθενείς εμφάνισαν καλύτερο έλεγχο του σακχάρου, βελτίωση των λιπιδίων στο αίμα και μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για «φάρμακα αδυνατίσματος», αλλά για «εργαλεία» που επηρεάζουν συνολικά τον μεταβολισμό.

Η μελέτη καταλήγει ότι η αγωγή με GLP-1 προσφέρει «ποιοτική» απώλεια βάρους, αφού συμβάλλει στη μείωση κυρίως του λίπους και στη διατήρηση, σε μεγάλο βαθμό, της μυϊκής μάζας. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με σωστή διατροφή και άσκηση, ώστε να προστατεύονται οι μύες και να διατηρούνται τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η παχυσαρκία παραμένει μια σύνθετη και χρόνια πάθηση και κανένα φάρμακο δεν είναι από μόνο του αρκετό.. Όμως πλέον η ιατρική την προσεγγίζει με νέο τρόπο, χάρη στα νέα αυτά φάρμακα.