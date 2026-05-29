Αλκοόλ: Τελικά μερικώς ωφέλιμο ή απολύτως επιβλαβές για την υγεία;

Η σχέση του αλκοόλ με την υγεία παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην παγκόσμια ιατρική επιστημονική κοινότητα. Εδώ και δεκαετίες, ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι η μικρή κατανάλωση αλκοόλ ίσως έχει κάποια προστατευτική επίδραση, κυρίως για την καρδιά, ενώ άλλες μελέτες καταλήγουν ότι ακόμη και χαμηλές ποσότητες μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρές ασθένειες. Μια νέα μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση επιχειρεί τώρα να εξετάσει πώς διαφορετικά μοτίβα κατανάλωσης αλκοόλ επηρεάζουν την υγεία.

Η μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα από δεκάδες μετα-αναλύσεις, επιδημιολογικές έρευνες και γενετικές μελέτες, εξετάζοντας ασθένειες όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, την άνοια, τον διαβήτη, τις λοιμώξεις αλλά και τους τραυματισμούς. Οι ερευνητές προσπάθησαν να απαντήσουν όχι μόνο στο αν το αλκοόλ σχετίζεται με ασθένειες, αλλά και στο αν η σχέση αυτή φαίνεται πραγματικά αιτιώδης.

Αλκοόλ και καρκίνος

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι το αλκοόλ συνδέεται ξεκάθαρα με αυξημένο κίνδυνο για πολλές μορφές καρκίνου. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί βλάβες στο DNA μέσω της ουσίας ακεταλδεΰδης, η οποία παράγεται όταν το σώμα μεταβολίζει το αλκοόλ. Παράλληλα, το αλκοόλ ενισχύει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, δύο μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου. Η σύνδεση θεωρείται πλέον ισχυρή για καρκίνους όπως του μαστού, του ήπατος, του παχέος εντέρου, του οισοφάγου και της στοματικής κοιλότητας.

Αλκοόλ και άνοια

Η ανασκόπηση καταλήγει επίσης ότι η βαριά κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής έκπτωσης. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χρόνια κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο, βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και σταδιακή ατροφία του εγκεφαλικού ιστού. Αντίθετα, για τα άτομα που πίνουν μικρές ποσότητες, τα δεδομένα είναι λιγότερο ξεκάθαρα και φαίνεται να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το συνολικό μοτίβο κατανάλωσης.

Αλκοόλ και καρδιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την καρδιά. Οι κλασικές επιδημιολογικές μελέτες εξακολουθούν να δείχνουν τη λεγόμενη «καμπύλη J»: δηλαδή ότι η μικρή έως μέτρια κατανάλωση ίσως σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ισχαιμική καρδιοπάθεια σε σχέση με την πλήρη αποχή, ενώ η βαριά κατανάλωση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο. Ωστόσο, νεότερες γενετικές μελέτες δεν επιβεβαιώνουν με σαφήνεια αυτό το πιθανό προστατευτικό αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να περιορίσει άλλους παράγοντες, όπως τον τρόπο ζωής και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Οι συγγραφείς της ανασκόπησης εξέτασαν 20 τέτοιες μελέτες και διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες είτε δεν βρήκαν προστατευτική επίδραση είτε κατέγραψαν αυξημένο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, τονίζουν ότι οι γενετικές μελέτες έχουν ακόμη σημαντικούς περιορισμούς και δεν μπορούν προς το παρόν να ακυρώσουν πλήρως τα ευρήματα των μεγάλων επιδημιολογικών ερευνών.

Ο κίνδυνος του binge drinking

Οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην ποσότητα αλκοόλ, αλλά και στον τρόπο κατανάλωσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης – το λεγόμενο binge drinking – φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή ακόμη και για άτομα που γενικά πίνουν λίγο. Αυτά τα επεισόδια αυξάνουν απότομα την αρτηριακή πίεση, επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό και αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αρρυθμιών και αιφνίδιου θανάτου.

Το αλκοόλ συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών, τροχαίων ατυχημάτων, πτώσεων, βίας και αυτοτραυματισμών. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ακόμη και σχετικά χαμηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν την αντίδραση, την κρίση και τον συντονισμό. Η βλάβη, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο που πίνει, αλλά επεκτείνεται και σε τρίτους, όπως συμβαίνει στα τροχαία δυστυχήματα ή στην ενδοοικογενειακή βία.

Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ορισμένες επιδράσεις του αλκοόλ μπορούν να αντιστραφούν αν μειωθεί ή σταματήσει η κατανάλωση, αλλά όχι όλες. Για παράδειγμα, η αρτηριακή πίεση συχνά βελτιώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες αποχής, ενώ μειώνεται και ο κίνδυνος τραυματισμών. Ωστόσο, σε χρόνιες παθήσεις όπως στην κίρρωση του ήπατος ή σε ορισμένες μορφές καρκίνου, οι βλάβες μπορεί να είναι μόνιμες ή μόνο εν μέρει αναστρέψιμες.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερες από 50 μετα-αναλύσεις μελετών παρακολούθησης και συνέκριναν διαφορετικά είδη επιστημονικών δεδομένων. Παρότι αναγνωρίζουν ότι όλες οι μέθοδοι έχουν αδυναμίες, θεωρούν ότι το συνολικό βάρος των αποδείξεων δείχνει πως το αλκοόλ αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες.

Τελικά, η ανασκόπηση δείχνει ότι η σχέση του αλκοόλ με την υγεία είναι πολύ πιο σύνθετη από το απλό ερώτημα «είναι καλό ή κακό;». Η ποσότητα, η συχνότητα, τα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παρά τις συνεχιζόμενες επιστημονικές διαφωνίες, οι ερευνητές συμφωνούν σε ένα σημείο: η βαριά και συχνή κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί σοβαρή βλάβη σχεδόν σε κάθε σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού.