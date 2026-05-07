Η εργασιακή ανασφάλεια των νέων συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το αλκοόλ

Η αβεβαιότητα στην εργασία κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής φαίνεται πως μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην υγεία, σύμφωνα με νέα μακροχρόνια επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι νέοι που εργάζονται σε επισφαλείς και προσωρινές θέσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές ασθένειες που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ αργότερα στη ζωή τους. Η προσωρινή και κακοπληρωμένη εργασία έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτής της συνθήκης στην ψυχική και σωματική υγεία δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς. Η νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης επιχειρεί να φωτίσει αυτή τη σχέση, αξιοποιώντας στοιχεία από περισσότερους από 339.000 ανθρώπους στη Σουηδία.

Δες τι έδειξε η μεγάλη σουηδική μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στην επισφαλή εργασία, το άγχος και τις ασθένειες που σχετίζονται με το αλκοόλ.