Η κατάθλιψη αφήνει τα σημάδια της πρώτα στο αίμα - Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως σε κάτι που η ψυχιατρική μέχρι σήμερα δεν μπορεί να «δει» με εργαστηριακό τρόπο: την κατάθλιψη μέσα από βιολογικούς δείκτες στο αίμα. Η μελέτη δείχνει ότι η βιολογική γήρανση συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού μπορεί να συνδέεται περισσότερο με συναισθηματικά και γνωστικά συμπτώματα, όπως η απελπισία και η απώλεια ευχαρίστησης, παρά με τα σωματικά σημάδια της κατάθλιψης.

Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα από 440 γυναίκες, με και χωρίς HIV, και προσπάθησαν να δουν αν υπάρχουν μετρήσιμες βιολογικές ενδείξεις που «συνοδεύουν» την κατάθλιψη. Αυτό που βρήκαν είναι ότι ένας δείκτης γήρανσης σε μονοκύτταρα – έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων – σχετίζεται πιο έντονα με ψυχολογικά και συναισθηματικά συμπτώματα, παρά με σωματικές εκδηλώσεις όπως η κόπωση ή οι διαταραχές όρεξης.

Όταν το αίμα «μιλά» για τη διάθεση

Η κατάθλιψη, όπως τονίζουν οι ερευνητές, δεν είναι μία ενιαία κατάσταση. Άλλοι ασθενείς εμφανίζουν κυρίως σωματικά συμπτώματα, ενώ άλλοι βιώνουν πιο «εσωτερικά» χαρακτηριστικά, όπως απώλεια ενδιαφέροντος για τη ζωή, ενοχή ή αίσθηση αποτυχίας. Αυτή η ποικιλομορφία είναι και ένας από τους λόγους που η διάγνωση παραμένει δύσκολη και βασίζεται κυρίως σε ερωτηματολόγια και κλινική εκτίμηση, χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Τα «ρολόγια γήρανσης»

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που μετρούν τη λεγόμενη «βιολογική ηλικία» μέσω αλλαγών στο DNA. Οι ερευνητές συνέκριναν δύο διαφορετικά «ρολόγια γήρανσης»: ένα γενικό και ένα που εστιάζει αποκλειστικά στα μονοκύτταρα. Το δεύτερο αποδείχθηκε πιο χρήσιμο για την κατανόηση συγκεκριμένων ψυχολογικών συμπτωμάτων, καθώς φαίνεται να συνδέεται με τη φλεγμονή και την ανοσολογική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο γρήγορα «γερνούν» τα μονοκύτταρα, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα συγκεκριμένων συμπτωμάτων κατάθλιψης, κυρίως της απελπισίας, της απώλειας ευχαρίστησης και της αίσθησης αποτυχίας. Αντίθετα, τα σωματικά συμπτώματα όπως η κόπωση ή οι διαταραχές ύπνου δεν εμφάνισαν την ίδια ισχυρή συσχέτιση. Αυτό υποδηλώνει ότι διαφορετικές πτυχές της κατάθλιψης μπορεί να έχουν διαφορετική βιολογική «υπογραφή».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση των γυναικών που ζουν με HIV. Σε αυτή την ομάδα, η κατάθλιψη είναι συχνότερη και συχνά πιο πολύπλοκη, καθώς μπορεί να συνυπάρχει με χρόνια νόσο. Η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και όταν ο ιός είναι καλά ελεγχόμενος με θεραπεία, τα βιολογικά σημάδια φλεγμονής και γήρανσης στο ανοσοποιητικό εξακολουθούν να συνδέονται με ψυχολογικά συμπτώματα.

Παρά τους περιορισμούς, η μελέτη ανοίγει μια σημαντική συζήτηση για το πώς η ψυχική υγεία μπορεί να συνδέεται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ιδέα ότι συναισθήματα όπως η απελπισία ή η απώλεια ενδιαφέροντος έχουν βιολογικό αποτύπωμα στο αίμα ενισχύει την άποψη ότι η κατάθλιψη δεν είναι μόνο ψυχολογική, αλλά και σωματική κατάσταση με πολλαπλές διαστάσεις.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ψυχιατρικής

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι στο μέλλον η ψυχιατρική ίσως κινηθεί προς πιο «εξατομικευμένες» προσεγγίσεις, όπου τα βιολογικά δεδομένα θα συνδυάζονται με την κλινική εικόνα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση περιπτώσεων που διαφορετικά περνούν απαρατήρητες, ειδικά σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι γυναίκες με HIV.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι ότι η κατάθλιψη δεν είναι μία ενιαία κατάσταση που μετριέται εύκολα. Ορισμένα από τα πιο «σιωπηλά» και βαθιά της χαρακτηριστικά φαίνεται να έχουν βιολογική βάση που συνδέεται με το ανοσοποιητικό και τη γήρανση των κυττάρων. Αυτό δεν αλλάζει άμεσα τη διάγνωση, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που την κατανοούμε.