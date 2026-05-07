Πώς η κατάθλιψη επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή και τι μπορεί να βοηθήσει

Η κατάθλιψη δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και την καθημερινότητα, αλλά συχνά αγγίζει και τη σεξουαλική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί άνδρες και γυναίκες βιώνουν μειωμένη επιθυμία, χαμηλή ικανοποίηση ή δυσκολία στην επίτευξη οργασμού, με τα προβλήματα αυτά να συνδέονται τόσο με τα συμπτώματα της κατάθλιψης όσο και με την ψυχολογική πίεση που προκαλεί.

Οι ψυχίατροι εξηγούν ότι η έλλειψη ενέργειας, η κόπωση και η απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που κάποτε θεωρούνταν ευχάριστες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη διάθεση για σεξ. Παράλληλα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και τα αρνητικά συναισθήματα για την εικόνα του εαυτού συχνά δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο απομάκρυνσης και συναισθηματικής πίεσης.

Δες ποιες καθημερινές κινήσεις και συμβουλές προτείνουν οι ειδικοί για να διαχειριστείς καλύτερα τις επιπτώσεις της κατάθλιψης στη σεξουαλική σου ζωή.