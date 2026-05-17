Όταν οι σεισμοί έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία τον Φεβρουάριο του 2023, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Έναν μήνα μετά την καταστροφή, ένας υπάλληλος τράπεζας ονόματι Efe Demir αυτοκτόνησε στην Κωνσταντινούπολη. Πριν από τον θάνατό του, είχε στείλει ένα email στους συναδέλφους του αμφισβητώντας τις ενέργειες και τα κίνητρα του εργοδότη του, λέγοντας ότι ένιωθε ότι ο οργανισμός έδινε προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της φροντίδας των πελατών που ήταν θύματα της τραγωδίας.



Η τράπεζα αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αλλά η καταγγελία του Demir αναδεικνύει ένα ευρύτερο και συχνά αόρατο πρόβλημα: πώς η εταιρική προσέγγιση, ειδικά σε περιόδους κρίσης, μπορεί να προκαλέσει ψυχολογική βλάβη στους υπαλλήλους.



Αυτό που μερικές φορές αναφέρεται ως «ηθική βλάβη» ή «ηθική ταλαιπωρία», συχνά περιλαμβάνει συναισθήματα δυσφορίας που προκύπτουν όταν οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ενεργούν αποκλειστικά προς όφελος του κέρδους.



Ο ψυχίατρος Christophe Dejours, ο οποίος ειδικεύεται στην εργασία και την ψυχική υγεία, σημειώνει ότι οι πολυπλοκότητες της εργασίας απαιτούν από τους υπαλλήλους να καταναλώνουν συνεχώς συναισθηματική και γνωστική ενέργεια για να διαχειρίζονται ηθικά διλήμματα.



Αυτά τα διλήμματα μπορεί να σχετίζονται, για παράδειγμα, με το περιβαλλοντικό ιστορικό μιας εταιρείας ή με τον τρόπο που αυτή σχετίζεται με μια χώρα που εμπλέκεται σε στρατιωτική σύγκρουση. Η ηθική βλάβη δεν προκύπτει μόνο από αυτό που απαιτείται να κάνουν οι εργαζόμενοι.



Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί ως έντονο αίσθημα απομόνωσης, όταν ένας εργαζόμενος θεωρεί ότι η εταιρεία ενεργεί λανθασμένα, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει.



Τελικά, η ηθική βλάβη μπορεί να εξελιχθεί σε βαθιά κρίση, με την αυτοκτονία στον χώρο εργασίας να αποτελεί την πιο τραγική εκδήλωσή της.

Yan Krukau/Pexels

Οι καταστροφές εντείνουν την ηθική βλάβη

Ο όρος «ηθική βλάβη» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τις εμπειρίες των εργαζομένων σε επαγγέλματα παροχής φροντίδας, όπως η ιατρική ή η νοσηλευτική, όπου οι αποφάσεις μπορεί να έχουν συνέπειες ζωής ή θανάτου. Ωστόσο, η ηθική βλάβη μπορεί να εμφανιστεί σε πολλά επαγγέλματα, ειδικά κατά τη διάρκεια καταστροφών, όταν τα άτομα αισθάνονται ξαφνικά μια αυξημένη ευθύνη για τους άλλους, γράφει το The Conversation.



Για εργαζόμενους όπως ο Demir, ο σεισμός στην Τουρκία δεν ήταν μόνο μια εθνική τραγωδία – ήταν μια στιγμή κατά την οποία οι αξίες του εργοδότη τέθηκαν υπό δοκιμασία. Για τον Demir, μεταξύ άλλων ισχυρισμών, υπήρχε η κατηγορία ότι η τράπεζα δεν είχε φροντίσει τους πελάτες που είχαν πληγεί από τον σεισμό, όσον αφορά την ικανότητά τους να αποπληρώσουν δάνεια ή να λάβουν πίστωση.

Τέτοιες περιπτώσεις σπάνια δημοσιοποιούνται. Οι εργοδότες συχνά ενεργούν γρήγορα για να προστατεύσουν τη φήμη τους, ενώ οι συνάδελφοι φοβούνται αντίποινα και οι οικογένειες διστάζουν να συνδέσουν την αυτοκτονία με την εργασία.



Η σύνδεση αυτή μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να αποδειχθεί. Υπάρχουν έρευνες που υποδηλώνουν ότι η αυτοκτονία ενός εργαζομένου μπορεί να αποτελεί μια τελική προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αδικία.



Η σύγχρονη εργασία συχνά περιλαμβάνει καθήκοντα που είναι νόμιμα αλλά ηθικά αμφισβητήσιμα, είτε πρόκειται για την προσεκτική χειραγώγηση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό είτε για τη σιωπή... Οι εργαζόμενοι μπορεί να καταστούν απρόθυμοι συμμετέχοντες σε πρακτικές που παραβιάζουν τα ηθικά πρότυπα – και αυτό ακριβώς είναι που καθιστά δύσκολο για τον εργαζόμενο να μιλήσει για αυτές τις εμπειρίες.

Παρόλο που οι φυσικοί κίνδυνοι στον χώρο εργασίας αναγνωρίζονται, οι ψυχολογικοί κίνδυνοι, όπως οι ηθικές συγκρούσεις και τα συναισθήματα απώλειας ακεραιότητας, συχνά παραμένουν απαρατήρητοι. Η μακροχρόνια έκθεση σε ηθικά αμφιλεγόμενα περιβάλλοντα μπορεί να αναδιαμορφώσει τον χαρακτήρα, την ηθική ευαισθησία και την αίσθηση του εαυτού ενός ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου, υποστηρίζει ο Dejours, οι εργαζόμενοι γίνονται αδιάφοροι απέναντι στον πόνο των άλλων – και τελικά, απέναντι στον δικό τους.



Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με την εργασία αποτελούν μέρος του δημόσιου διαλόγου, χάρη στους ακτιβιστές των εργατικών κινημάτων. Στη Γαλλία, συνδικάτα όπως το CFE-CGC καταπολεμούν ενεργά τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας και, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC) χαρακτήρισε τις αυτοκτονίες που σχετίζονται με την εργασία ως θέμα προτεραιότητας σε μια εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.



Για να αντιμετωπιστεί η ηθική βλάβη στον χώρο εργασίας, ειδικά σε μια εποχή αλληλοεπικαλυπτόμενων κρίσεω, οι έρευνες υποδεικνύουν ότι πολλοί οργανισμοί πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ηθική ακεραιότητα των εργαζομένων τους. Η επαγγελματική αξιοπρέπεια δεν αφορά μόνο τους όρους εργασίας – το ωράριο, τον μισθό και τις συνθήκες – αλλά και το τι παράγουμε στην εργασία μας.



Αυτό σημαίνει επίσης την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλειας ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τους φυσικούς κινδύνους αλλά και τους ηθικούς και ψυχολογικούς κινδύνους – και να μιλάμε πιο ανοιχτά για τα ηθικά αμφισβητήσιμα καθήκοντα που μπορεί να ζητηθεί από τους ανθρώπους να εκτελέσουν στην εργασία.