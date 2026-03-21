Οι ρυθμοί ζωής στην καθημερινότητα είναι πολλές φορές τόσο καταιγιστικοί, που αισθανόμαστε όλο και συχνότερα την ανάγκη να βρίσκουμε χρόνο και τρόπους για να «καθαρίσουμε τη σκέψη μας» ή για να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα όσα συμβαίνουν.

Ο «περίπατος σκέψης» είναι μία τέτοια πρακτική, που προτείνει η σύγχρονη ψυχολογία αλλά έχει τις ρίζες της πολύ παλιά, ενδεχομένως στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

Σε αφιέρωμά του στον «περίπατο σκέψης», το περιοδικό TIME παρουσιάζει την ιστορία της Jenny Martin, η οποία ξεκίνησε να υιοθετεί αυτή τη συνήθεια αφενός από ανάγκη -έχει δύο μικρά παιδιά, μία δουλειά ως θεραπεύτρια και έναν εγκέφαλο που δεν ηρεμεί εύκολα- και αφετέρου επειδή τα ευεργετικά αποτελέσματα για τα οποία κάνει λόγο η έρευνα ήταν πειστικά για να τα αγνοήσει.

Η Martin, ψυχολόγος η ίδια στο επάγγελμα, άκουγε συνεχώς ότι ένα διάλειμμα μόλις 10 λεπτών ήταν αρκετό για να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και τη διανοητική διαύγεια.

«Δέκα λεπτά αποδείχτηκαν ένα εκπληκτικό διάστημα χρόνου», τονίζει η Martin. «Είναι αρκετά μεγάλο για να αφήσει μια σκέψη να διαμορφωθεί πλήρως και αρκετά σύντομο ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία για να μην το κάνει κανείς».

Σε αντίθεση με τις περιπάτους που προορίζονται αποκλειστικά για άσκηση, οι περίπατοι σκέψης αφορούν την αποσύνδεση από την τεχνολογία, την επεξεργασία σκέψεων, την πυροδότηση της δημιουργικότητας και την επίλυση προβλημάτων.

«10 λεπτά και μια σύντομη διαδρομή»

Πριν η Martin αρχίσει να εργάζεται από το σπίτι, αφιέρωνε στον εαυτό της ακριβώς 10 λεπτά μεταξύ των συνεδριών με πελάτες, τα οποία χρειαζόταν για να «μεταβολήσει την ενέργεια» που μόλις είχε απορροφήσει. Έτσι, σχεδίασε μια διαδρομή που ελίσσεται μέσα από τους διαδρόμους και κατεβαίνει τις σκάλες του κτιρίου που στεγαζόταν το γραφείο της, κάνοντας μια σύντομη επαναφορά πριν από το επόμενο ραντεβού. «Με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησα ότι 10 λεπτά μπορούν να κάνουν θαύματα αν τα χρησιμοποιείς με πρόθεση και σκοπό», λέει.

«Αυτά τα λεπτά είναι πολύτιμα και είναι ισχυρά», δηλώνει.

Πλέον η Martin συνήθως περπατάει έξω. Για να αφήσει το μυαλό της να περιπλανηθεί ελεύθερα, δεν ακούει μουσική, podcast ή ηχητικά βιβλία και συνήθως απομακρύνεται από το τηλέφωνό της. Με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλός της κερδίζει ένα σπάνιο διάστημα ηρεμίας -ένα χώρο για να επεξεργαστεί, να αναλογιστεί και να αφήσει τις νέες ιδέες να πάρουν μορφή. «Αφήνω το σώμα μου να θυμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις οθόνες - χωρίς παθητική εισροή», εξηγεί.

Με την πάροδο του χρόνου, το όφελος έχει γίνει προφανές. «Υπάρχει μια άμεση βελτίωση της διάθεσης. Είναι νευροβιολογικά αποδεδειγμένο. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος που, για παράδειγμα, πάσχει από κατάθλιψη, είναι να κινηθεί έστω και για λίγα λεπτά την ημέρα», δηλώνει.

«Παρατηρώ ενίσχυση της ενέργειάς μου, βελτίωση στη στάση ζωής, μια αίσθηση ελαφρότητας και αισιοδοξίας. Πλέον το περιμένω με ανυπομονησία, γιατί το έχω μετατρέψει σε τελετουργία», τονίζει η Jenny Martin.

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της έρευνας

Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτή την εμπειρία. Ακόμη και σύντομα διαστήματα ενός περιπάτου αποδεικνύονται ότι βελτιώνουν τη διάθεση, μειώνουν τα επίπεδα στρες και ανακουφίζουν από το άγχος και την κατάθλιψη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα οφέλη προκύπτουν από έναν συνδυασμό φυσιολογικών αλλαγών: η κίνηση αυξάνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο και διεγείρει την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με την ευεξία, όπως οι ενδορφίνες και η ντοπαμίνη. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια αισθητή βελτίωση της διάθεσης, πιο καθαρή σκέψη και ένα μεγαλύτερο αίσθημα ηρεμίας -ακόμη και μετά από ένα μόλις δεκάλεπτο περπάτημα.

Σε μια μετα-ανάλυση 17 μελετών που περιλάμβαναν περίπου 227.000 άτομα, κάθε επιπλέον 1.000 βήματα την ημέρα συνδέθηκαν με μείωση κατά 15% του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αιτία, ενώ κάθε αύξηση κατά 500 βήματα την ημέρα συνδέθηκε με μείωση κατά 7% του καρδιαγγειακού κινδύνου θανάτου.

Μια σταθερή ρουτίνα περπατήματος μπορεί επίσης να μειώσει το σωματικό βάρος και να βελτιώσει τη σύσταση του σώματος, ιδιαίτερα όταν γίνεται με γρήγορο ρυθμό που ανεβάζει τον καρδιακό παλμό σε μέτρια επίπεδα.

Ειδικότερα για τις γυναίκες και ιδιαίτερα από τη μέση ηλικία και μετά, αυτή η συνήθεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κινητικότητας μακροπρόθεσμα, λέει η Milica McDowell, φυσικοθεραπεύτρια στο Bozeman της Μοντάνα.

Οι δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν το βάρος του σώματος, όπως το περπάτημα, βοηθούν στην ενίσχυση των οστών και των μυών, μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων και πτώσεων όσο μεγαλώνουμε.

Ακόμα καλύτερα: αυτή η συνήθεια δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή εκμάθηση νέων τεχνικών. «Το περπάτημα είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα ‘φάρμακα’ του 21ου αιώνα», λέει η McDowell. «Το να το αντιμετωπίζεις σαν βιταμίνη είναι ο τρόπος για να το ενσωματώσεις πραγματικά στη ζωή σου -γίνεται ένα μη διαπραγματεύσιμο κομμάτι της ημέρας σου».

«Περπάτα με μόνο συνοδό τη σκέψη σου»

Το να περνάς χρόνο μόνος με τις σκέψεις σου μπορεί να μη φαίνεται φυσικό στην αρχή. Πολλοί από εμάς έχουμε συνηθίσει σε συνεχή ερεθίσματα -μέσα από podcasts, playlists και ατελείωτο scrolling -οπότε το να περπατάς χωρίς περισπασμούς μπορεί να νιώθεις άβολο. «Ακόμη και η ιδέα του να μείνεις με τον εαυτό σου για 10 λεπτά μπορεί να είναι αρκετά έντονη, και αυτό είναι οκ», λέει η Martin.

Αντί να προσπαθείς να επιβάλεις κάποια συγκεκριμένη σκέψη ή «αποκάλυψη», προτείνει να προσεγγίσεις τον περίπατο με περιέργεια. «Δεν υπάρχει κυριολεκτικά σωστός τρόπος», λέει. «Αυτή είναι απλώς μια ευκαιρία να γνωρίσεις τον εαυτό σου σαν να ήταν φίλος και να δεις τι προκύπτει».

Για την Martin, αυτός είναι τελικά ο στόχος: όχι να λύσεις κάθε πρόβλημα ή να εξαναγκάσεις τον εαυτό σου σε «βαθιές σκέψεις», αλλά απλώς να δημιουργήσεις λίγο χώρο μέσα στη μέρα. Ένας σύντομος περίπατος, με πρόθεση, μπορεί να είναι αρκετός.