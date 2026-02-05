Πέντε λεπτά περπάτημα παραπάνω την ημέρα, ένα βήμα πιο κοντά στη μακροζωία

Σημαντικά οφέλη για τη μακροζωία μπορεί να προσφέρει ακόμη και μια μικρή αύξηση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη που αναδημοσιεύθηκε στην Washington Post, από το έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Όπως δείχνουν τα ευρήματα, μόλις πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την ημέρα, όπως το γρήγορο περπάτημα, αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και κατά 10% στον γενικό πληθυσμό.

Τι έδειξαν τα δεδομένα από activity trackers

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερους από 135.000 ενήλικες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής φυσικής δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 8,2 έτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές:

5 λεπτά επιπλέον γρήγορου περπατήματος ημερησίως (5–7 χλμ./ώρα) συνδέθηκαν με 10% μείωση της θνησιμότητας

Στα άτομα με τη χαμηλότερη φυσική δραστηριότητα, η μείωση έφτασε το 6%

10 λεπτά περισσότερης άσκησης την ημέρα συσχετίστηκαν με 15% λιγότερους θανάτους

30 λεπτά λιγότερης καθιστικής ζωής την ημέρα συνδέθηκαν με 7% μείωση, ενώ μία ώρα λιγότερης αδράνειας με έως και 13%

«Κάθε κίνηση μετράει»

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Ulf Ekelund από τη Σχολή Αθλητικών Επιστημών της Νορβηγίας, τονίζει ότι ακόμη και η ελάχιστη κίνηση έχει άμεσο όφελος για τον οργανισμό.

«Η σωματική δραστηριότητα ενισχύει το ανοσοποιητικό, μειώνει τη φλεγμονή, συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος», επισημαίνει.

Τα ευρήματα χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά» και η καρδιολόγος Amy W. Pollak από τη Mayo Clinic, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, υπογραμμίζοντας ότι δείχνουν πόσο ρεαλιστικές μπορούν να είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής.

«Ακόμη και πέντε έως δέκα λεπτά επιπλέον άσκησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη μακροζωία», σημειώνει ο Ekelund, προσθέτοντας ότι η σταδιακή υιοθέτηση νέων συνηθειών είναι πιο αποτελεσματική.

Το μήνυμα των ειδικών

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα αφορούν τον γενικό πληθυσμό και δεν υποκαθιστούν τις εξατομικευμένες ιατρικές οδηγίες, ενώ τονίζουν την ανάγκη για περισσότερα δεδομένα από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, είναι σαφές: λίγη περισσότερη κίνηση κάθε μέρα –ακόμη και σε μικρές δόσεις– μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διάρκεια και την ποιότητα ζωής.