Πόσο ασφαλές είναι να περπατάς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη; Διεθνής μελέτη δίνει την απάντηση

Πόσοι από εμάς έχουμε παραπατήσει ή ακόμα και πέσει κάτω -γλιτώνοντας τα χειρότερα-, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο κέντρο της Αθήνας από τις δεκάδες λακούβες στα πεζοδρόμια; Πόσοι δεν έχουμε σκοντάψει πάνω σε μηχανάκια, κάδους απορριμάτων, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων ή ογκώδη απορρίμματα;

Μια νέα διεθνής μελέτη για την ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις έρχεται να αναδείξει μεγάλες διαφορές στον τρόπο που οι μητροπόλεις αντιμετωπίζουν τους πεζούς. Καθώς το περπάτημα βελτιώνει την υγεία και μειώνει τα επίπεδα ρύπανσης, προσφέροντας υψηλότερη ποιότητα ζωής, τίθεται το ερώτημα: Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις για να ζει κανείς εάν προτιμά να περπατά αντί να οδηγεί;

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την πλατφόρμα Compare the Market, ανέλυσε 90 πόλεις παγκοσμίως βάσει κρίσιμων δεικτών, όπως οι υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες (μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές) και οι χώροι χωρίς αυτοκίνητα. Επίσης μελετήθηκε η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες (σχολεία, νοσοκομεία, καταστήματα), καθώς και το συνολικό αίσθημα ασφάλειας για τους πεζούς, αλλά και το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ποιοι κυριαρχούν

Στην κορυφή της λίστας αναδείχθηκε η Πράγα (Τσεχία) με συνολική βαθμολογία 63,11/100, ως η πιο ασφαλής και φιλική πόλη για τους πεζούς. Ακολουθούν η Βιέννη (Αυστρία) με 62,95 και το Τόκιο (Ιαπωνία) με 62,59.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη λίστα, έχοντας 7 πόλεις στην πρώτη δεκάδα (μεταξύ τους η Μαδρίτη, η Στοκχόλμη, η Λισαβόνα και το Ελσίνκι), αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή της στον αστικό σχεδιασμό που είναι φιλικός προς τον πεζό και τη στρατηγική για βιωσιμότητα.

Η ελληνική επίδοση

Οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται στη «μέση» της παγκόσμιας κατάταξης, καταγράφοντας ωστόσο αξιοσημείωτες διαφορές στους επιμέρους δείκτες:

Η Αθήνα κατέλαβε την 30ή θέση παγκοσμίως, με σκορ 51,35/100. Η πρωτεύουσα ξεχωρίζει για την υψηλή προσβασιμότητα στις υπηρεσίες (88%), γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοικοι μπορούν να βρουν εύκολα βασικές παροχές. Ωστόσο, υστερεί σημαντικά στους δείκτες ασφάλειας για τους πεζούς και στα ποσοστά καθημερινών μετακινήσεων με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί στην 33η θέση.

Τα δεδομένα για τις ελληνικές πόλεις υπογραμμίζουν πόσο κρίσιμη είναι η περαιτέρω επένδυση σε υποδομές, όπως πεζοδρομήσεις και ποδηλατόδρομοι, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που δημιουργεί η μεγάλη εξάρτηση από το αυτοκίνητο.

Οι πόλεις που «χάνουν»

Στον αντίποδα, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Σαν Αντόνιο των Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στις τελευταίες θέσεις, με 7 από τις 10 χειρότερες πόλεις να βρίσκονται εκεί.

Ειδικότερα, το Γιοχάνεσμπουργκ κατατάσσεται τελευταίο λόγω έλλειψης επαρκών χώρων για πεζούς και περιορισμένων επιλογών δημόσιων συγκοινωνιών. Οι πόλεις αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω των περιορισμένων υποδομών πεζής μετακίνησης και της μεγάλης απόστασης που χωρίζει τον πληθυσμό από βασικές υπηρεσίες.