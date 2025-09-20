Περπάτημα υπό εξαφάνιση: Έρευνα αποκαλύπτει την 10αδα της «τεμπελιάς» - Η θέση-έκπληξη της Ελλάδας

Λένε πως το περπάτημα είναι η πιο απλή μορφή άσκησης. Δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό, δεν χρειάζεσαι συνδρομή σε γυμναστήριο, ούτε καν παρέα – μόνο λίγη διάθεση. Άλλωστε, σύμφωνα με τους ειδικούς (και τις μαμάδες μας), «λίγο περπάτημα κάνει πάντα καλό στην υγεία».

Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: πόσο περπατάμε τελικά; Αν ρωτήσεις έναν μέσο Έλληνα, θα σου πει: «Περπατάω συνέχεια!». Μέχρι την καφετέρια, το περίπτερο, τη λαϊκή, γύρω από την πλατεία, άντε και λίγο όταν πάμε για ψώνια. Κι όμως... φαίνεται πως όλα αυτά δεν φτάνουν.

Παγκόσμια έρευνα για τη φυσική δραστηριότητα αποκάλυψε κάτι απρόσμενο: Η Ελλάδα ανήκει στις 10 πιο «τεμπέλικες» χώρες στον κόσμο, βάσει του αριθμού βημάτων που κάνουν καθημερινά οι πολίτες της. Τι λένε όμως τα νούμερα; Και πόσο «τεμπέληδες» είμαστε τελικά;

Η «τεμπέλικη» 10αδα

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η Ινδονησία κατατάσσεται ως η χώρα με τους πιο «τεμπέληδες» - όσον αφορά το περπάτημα - πολίτες στον κόσμο, με μέσο όρο μόλις 3.531 βήματα την ημέρα.

Ακολουθούν χώρες από τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες επίσης εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στα βήματα: η Σαουδική Αραβία με 3.807 βήματα, η Μαλαισία με 3.963, οι Φιλιππίνες με 4.008, και η Νότια Αφρική με 4.105 βήματα την ημέρα.

Ακόμα και πλούσιες χώρες με πολυσύχναστα αστικά κέντρα δεν τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα: το Κατάρ (4.158), η Βραζιλία (4.289), η Ινδία (4.297) και η Αίγυπτος (4.315) παραμένουν κάτω από τον στόχο.

Η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει καλύτερα όμως. Αν και γνωστή για τον μεσογειακό τρόπο ζωής και τους περίφημους περιπάτους της, κλείνει τη λίστα με 4.350 βήματα ημερησίως κατά μέσο όρο.

Δείτε την λίστα: