Κίνηση: «Ουρά» χιλιομέτρων στον Κηφισό - «Έμφραγμα» στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων το πρωί της Πέμπτης (30/10). Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Αιγάλεω.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην λεωφόρο Αθηνών μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και κατά τόπου στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως και στη Μεσογείων, στην λεωφόρο Καρέα, αλλά και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται στους εξής οδικούς άξονες το Λεκανοπεδίου:

-Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

-Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

-Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

-Αλεξάνδρας

-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

-Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

-Λ. Κηφισίας (άνοδος)

-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

-Βασ. Σοφίας (άνοδος)

-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

-Βασ. Κωνσταντίνου

-Σταδίου

-Βασ. Αμαλίας

-Φιλελλήνων

-Λ. Βουλιαγμένης

-Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

-Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

-Αττική Οδός

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15'-20' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.