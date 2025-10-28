Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων–Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας

Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.



Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τα διόδια των Αφιδνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με μειωμένες ταχύτητες.



Αντίθετα, στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, η κυκλοφορία προς την πρωτεύουσα διεξάγεται χωρίς προβλήματα.



Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών καταγράφονται στα διόδια Κορωπίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

