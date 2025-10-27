«Πορεία τρόμου» στο Ηράκλειο: Οδηγός συγκρούστηκε με ταξί, ΙΧ και 3 μοτοσικλέτες πριν τον σταματήσουν

«Χάος» στους δρόμους του Ηρακλείου προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) ένας νεαρός οδηγός στο Ηράκλειο, ο οποίος στο δρόμο του συγκρούστηκε όχι με ένα, αλλά με πέντε οχήματα προτού συλληφθεί.

Οδηγώντας σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ο 26χρονος συγκρούστηκε αρχικά με ταξί και προσπάθησε να διαφύγει. Ο οδηγός του ταξί ξεκίνησε να τον καταδιώκει για να του ζητήσει εξηγήσεις, ωστόσο ο δράστης δεν πτοήθηκε και συνέχισε την πορεία του.

Στη συνέχεια, ο νεαρός οδηγός παρέσυρες τρεις σταθμευμένες μοτοσικλέτες, ούτε όμως τότε συγκινήθηκε και συνέχισε την ξέφρενη και επικίνδυνη πορεία του στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Cretalive, το κακό τρίτωσε και ο 26χρονος χτύπησε ένα ακόμα αυτοκίνητο στην οδό Μητσοτάκη, όταν τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Τα αποτελέσματα των αλκοτέστ που του έγιναν, έδειξαν επίπεδα αλκοόλ 1,55 και 1,58 mg/l, δηλαδή πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 0,60 mg/l, γεγονός που παραπέμπει σε σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Σε βάρος του 26χρονο οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από την Τροχαία Ηρακλείου για επικίνδυνη οδήγηση, του επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του.

Χθες Κυριακή (26/10), ο 26χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε την υπαιτιότητά του, ζητώντας συγγνώμη για την συμπεριφορά του και τις ζημιές που προκάλεσε.