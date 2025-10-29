Αδιανόητο τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στους Ταξιάρχες - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην περιοχή Ταξιάρχες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Ειδικότερα, ο οδηγός ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αναποδογυρίσει και κατά συνέπεια να εγκλωβιστεί μέσα.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eviaonline, στο σημείο του τροχαίου έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον οδηγό, αλλά και η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το τοπικό μέσο δείχνουν το αυτοκίνητο να έχει αναποδογυρίσει τελείως και οι πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.