Τραγωδία στην επαρχιακή Ιτέας-Αντιρρίου: Αγροτικό παρέσυρε 21χρονο - Τραυματίστηκε 37χρονος

Νέα τραγωδία καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 26/10 στην άσφαλτο καθώς ένας 21χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν αγροτικό τον παρέσυρε κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στην επαρχιακή οδό Ιτέας - Αντιρρίου.

Από το χτύπημα τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 37χρονος μοτοσικλετιστής ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr, όλα συνέβησαν όταν αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο που φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού 21 ετών και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής ηλικίας 37 ετών.

Πηγή: Nafpaktianews.gr

Πηγή: Nafpaktianews.gr

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία διακόπηκε στην ε.ο Ιτέας - Αντιρρίου έως ότου καθαριστεί από τους πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.