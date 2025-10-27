Κρήτη: Έπεσε με το αυτοκίνητο από γκρεμό 300 μέτρων και έχασε τη ζωή του

Απίστευτος είναι ο τρόπος που ένας ακόμα συνάνθρωπός μας έχασε την ζωή του στην άσφαλτο. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα ξημερώματα όταν για -άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες – ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε ορεινή περιοχή του Λασίθου κοντά στο χωριό Ανώγεια,ξέφυγε από την πορεία του, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Η πτώση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο άντρας να βρει τραγικό θάνατο. Οι διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές με δύναμη της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για να τον μεταφέρει με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άντρα.

Ένα χωριό χάνεται κάθε χρόνο

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι μια μάστιγα για την χώρα καθώς σχεδόν 650 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και τις δημοσιεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) για τα οδικά τροχαία ατυχήματα.

Παρά τη μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Ο μέσος όρος θανάτων στην ΕΕ ήταν περίπου 46 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2023. Στην Ελλάδα, ο αντίστοιχος δείκτης είναι υψηλότερος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της οδικής ασφάλειας.