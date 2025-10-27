Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Τι συνέβη

Συναγερμός για φωτιά σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στον Πύργο Αθηνών στους Αμπελόκηπους όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από υπόγειο χώρο του κτιρίου.

Αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, όλα ξεκίνησαν όταν εργαζόμενοι στο κτίριο μύρισαν καπνό που έβγαινε από το υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου Β του Πύργου Αθηνών.

Για λόγους ασφαλείας δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το κτίριο ενώ στην περιοχή έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα, με την κατάσταση να κρίνεται υπό έλεγχο.

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου εξακολουθεί να υπάρχει έντονη μυρωδιά καμένου αν και το συμβάν αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται πως οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες αναφορικά με την αιτία της πυρκαγιάς με αναφορές να κάνουν λόγο είτε για φωτιά σε όχημα στο πάρκινγκ είτε για καλώδια που έπιασαν φωτιά σε δωμάτιο σέρβερ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr