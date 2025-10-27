Τρια παιδιά στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

Διαστάσεις μάστιγας λαμβάνει πλέον η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους σε νυχτερινά κέντρα. Λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο ενός 16χρονου κοριτσιού έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ένα ακόμα περιστατικό, αυτή τη φορά στον Πειραιά προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στον Πειραιά. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη του καταστήματος, καθώς και σε έναν φύλακα του νυχτερινού κέντρου διότι παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικα άτομα.

Τρία από τα παιδιά μετά την κατανάλωση αλκοόλ δεν ένιωσαν καλά και μετέβησαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στον Πειραιά.

Στο νοσοκομείο εντοπίστηκε ένας 17χρονος σε κατάσταση μέθης με τη μητέρα του. Γιος και μητέρα έχουν μεταφερθεί στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου. Κατά δήλωση της μητέρας του 17χρονου τα υπόλοιπα ανήλικα παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν την άφιξη της αστυνομίας στο νοσοκομείο. Αίσθηση πάντως προκαλεί ότι ο 17χρονος εντοπίστηκε να φέρει πάνω του πλαστή ταυτότητα και για αυτό τώρα τον λόγο έχει ο εισαγγελέας.

24.000 έλεγχοι

Η κατάσταση με τα νοθευμένα ποτά στα νυχτερινά κέντα είναι εκτός ελέγχου. Η Αστυνομία μόνο τους τελευταίους 3 μήνες έχει προχωρήσει σε 24.000 ελέγχους. Έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 140 δικογραφίες, έχει ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν η αστυνομία ενημερώνεται για κάποιον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρεται σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο, η Αστυνομία λέει ότι αδυνατεί να διαθέτει αστυνομικούς για διαδικασίες που εμπίπτουν στον αγορανομικό έλεγχο.