Γκάζι: Σφραγίζεται το μπαρ στο οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη – Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης έξω από bar στο Γκάζι, έδωσε εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το παράνομο σερβίρισμα αλκοόλ με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Δούκας.

Έρχεται σφράγιση στο κλαμπ

Την ίδια ώρα η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛΑΣ συνεχίζει την έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου της 16χρονης κοπέλας στο Γκάζι. Όπως έγινε γνωστό, φαίνεται πως θα κινηθούν οι διαδικασίες προς τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να σφραγιστεί το κλαμπ έξω από το οποίο η 16χρονη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιοκτήτης του κλαμπ φέρεται να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κι άλλες εταιρείες, κάτι που κάνει τις Αρχές να εκτιμούν πως είναι «μπροστινός».

Επίσης, οι Αρχές απέστειλαν έγγραφο προς το ΕΚΑΒ προκειμένου να λάβουν επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των ατόμων που παρελήφθησαν σε κατάσταση μέθης από την περιοχή όσο και για το νοσοκομείο που διακομίστηκαν. Παράλληλα, τα στελέχη του τμήματος Ανηλίκων έλαβαν συμπληρωματικές καταθέσεις από την παρέα της 16χρονης, προκειμένου να συνθέσουν το παζλ της μοιραίας βραδιάς. Απαντήσεις σχετικά με το εάν ήταν νοθευμένα τα ποτά αναμένεται να δώσει και το Χημείο, όπου εστάλησαν δείγματα.

Πόσο αλκοόλ κατανάλωσε η ανήλικη

Μέσα στο κλαμπ η 16χρονη φέρεται να ήπιε τρεις γουλιές από το ποτό που παρήγγειλε και στη συνέχεια πήγε και έκανε εμετό. Επέστρεψε στην παρέα της και είπε ότι την πείραξε το ποτό. Η 16χρονη ήπιε ολόκληρο το δικό της και ό,τι είχε απομείνει από της 18χρονης. Γι' αυτό οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο θάνατός της να σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Στο κλαμπ δεν υπάρχουν κάμερες, αλλά έχουν καταθέσεις ότι ο καθένας παρήγγειλε το δικό του ποτό και δεν έγινε ηλικιακός έλεγχος.

Επίσης, από την προανάκριση επιβεβαιώνεται (και από βιντεοληπτικό υλικό) ότι πριν το τραγικό περιστατικό είχαν αγοράσει από μαγαζί μία φιάλη με αλκοολούχο ποτό. Ωστόσο, δεν έγινε παράνομα αυτή η αγορά καθώς στην παρέα υπήρχαν και ενήλικοι, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει με κυρώσεις ο ιδιοκτήτης της κάβας. Πάντως, έχει επίσης ξεκαθαριστεί προανακριτικά ότι όλοι κατανάλωσαν αλκοόλ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά μαγαζιά, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή του νόμου. «Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένας αστυνομικός έξω από κάθε τέτοιο κατάστημα», τόνισε η κα Δημογλίδου μιλώντας στο Open και αποκάλυψε ότι έχουν γίνει πάνω από 140 δικογραφίες για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της, η 16χρονη διασκέδαζε μαζί με την παρέα της σε δύο νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφθηκαν, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, βγήκε έξω και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το flash.gr, η ανήλικη καταγράφεται μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ, να κάνουν μικρές αγορές και να κατευθύνονται προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων.

Μία από τις φίλες της κατέθεσε πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στον δρόμο: «Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», περιγράφει.