Γκάζι: Κατάληψη στο σχολείο που φοιτούσε η 16χρονη - Γιατί οι μαθητές καταγγέλλουν τη διευθύντρια

Υπό κατάληψη βρίσκεται το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από μπαρ στο Γκάζι, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της παραμένουν αναπάντητα, αφού πριν βρισκόταν σε κλαμπ και διασκέδαζε.

Το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου της εξέδωσε ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση των μαθητών να προχωρήσουν σε κατάληψη. Όπως αναφέρουν, προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά τους, αλλά και διαμαρτυρίας για τη στάση της διεύθυνσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η διευθύντρια είχε ενημερώσει ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, κάτι που, όπως καταγγέλλουν, δεν συνέβη, ενώ, επισημαίνουν ότι συνεχίζει να ακούγεται μουσική την ώρα του διαλείμματος «κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δεκαπενταμελούς για τη 16χρονη

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας.

Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας».

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».