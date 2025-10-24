Πάνω από 140 δικογραφίες για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους - Νέος κύκλος καταθέσεων για το Γκάζι

Νέος κύκλος καταθέσεων ξεκινάει για την υπόθεση του θανάτου της 16χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, προκειμένου οι Αρχές να διαλευκάνουν όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι «όταν ενημερωθήκαμε εμείς την Κυριακή το μεσημέρι από τον πατέρα, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήταν και ο ίδιος αλλά και η παρέα της ανήλικης, έδωσαν μια πολύ μικρή κατάθεση με πολύ λίγα στοιχεία, ουσιαστικά για να ξεκαθαριστεί τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Πλέον η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων συνεχίζει και καλεί μάρτυρες, θα ξανακαλέσει τους μάρτυρες που ήδη έχουν καταθέσει. Αναμένεται το αποτέλεσμα της εξετάσεις των δειγμάτων που έχουν ληφθεί».

Αναφορικά με το γεγονός ότι η 16χρονη κατανάλωσε με την παρέα της ένα μπουκάλι βότκα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε, μιλώντας στο OPEN: «Έχει διαπιστωθεί ακόμη και με βιντεοληπτικό υλικό ότι εισήλθαν σε κατάστημα ενήλικες από την παρέα, για αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατηγορούμενος για αυτή την παράβαση και ο ιδιοκτήτης, καθώς ήταν ενήλικες και αγόρασαν αυτό το μπουκάλι. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται από την προανάκριση, όλοι μαζί κατανάλωσαν αυτό το μπουκάλι αλκοόλ».

Μάλιστα, η κ. Δημογλίδου τόνισε αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά ότι «μέσα σε 3 μήνες, η Αστυνομία από μόνη της έχει κάνει 24.000 ελέγχους. Δε γίνεται να υπάρχει ένας αστυνομικός έξω από κάθε τέτοιου είδους κατάστημα και μην ξεχνάμε την υποχρέωση του ίδιου του καταστήματος να ζητά ταυτότητα και να διαβεβαιώνει ότι το άτομο που εισέρχεται είναι ενήλικας και όχι ανήλικος. Έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 140 δικογραφίες, έχει ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ενημερωνόμαστε για κάποιον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρεται σε νοσοκομείο σε τέτοια κατάσταση μέθης».

Τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της, η 16χρονη διασκέδαζε μαζί με την παρέα της σε δύο νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφθηκαν, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, βγήκε έξω και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το flash.gr, η ανήλικη καταγράφεται μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ, να κάνουν μικρές αγορές και να κατευθύνονται προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων.

Μία από τις φίλες της κατέθεσε πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στον δρόμο: «Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», περιγράφει.