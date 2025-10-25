Πώς θα καταλάβετε αν το ποτό που πίνετε είναι «μπόμπα»: Οι οδηγίες χημικού για τον αφρό και το ίζημα

Το τραγικό περιστατικό με την 16χρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, για την οποία εκκρεμεί η επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, έφερε ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα των νοθευμένων ποτών – των λεγόμενων «μπόμπες». Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο βράδυ έγιναν τέσσερις συνολικά κλήσεις στο ΕΚΑΒ από ανθρώπους που διασκέδαζαν στην περιοχή.

Ο χημικός Γιώργος Δράκος μίλησε στην ΕΡΤ για τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους ο καταναλωτής μπορεί να διακρίνει τη νόθευση, αν και τόνισε ότι σε συνθήκες μπαρ είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτή.

Δύο «δικλείδες ασφαλείας» για τη διάκριση

Σύμφωνα με τον κ. Δράκο, ο οποίος παρουσίασε στο εργαστήριο καθαρό και νοθευμένο ποτό (με κακής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη), υπάρχουν δύο βασικά σημάδια που πρέπει να προσέξει κανείς:

Ο αφρός στο μπουκάλι: Εάν κουνήσουμε ένα μπουκάλι με καθαρό ποτό, δεν παρατηρείται συσσώρευση φυσαλίδων. Αντίθετα, στο νοθευμένο ποτό, ο αφρός μένει στην επιφάνεια — και όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός νόθευσης, τόσο πιο επίμονος είναι ο αφρός. Το ίζημα ή τα κατακάθια: «Κάποιοι γυρνάνε το μπουκάλι ανάποδα για να δουν αν έχει μείνει κάποιο ίζημα, κάποια κατακάθια, τα οποία φανερώνουν ποτά ‘μπόμπα’. Αν περισσεύει δηλαδή κάτω κάποια σκόνη, κάποια κομματάκια, είναι μια σοβαρή ένδειξη», εξήγησε ο χημικός.

Επιπλέον, διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν και στη γεύση και την όσφρηση, ειδικά από όσους είναι συστηματικοί καταναλωτές του συγκεκριμένου ποτού.

Οι σοβαροί κίνδυνοι: Από τύφλωση έως θάνατο

Ο κ. Δράκος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που έχει η κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ.

«Ανάλογα με τον βαθμό που το ποτό έχει νοθευτεί και με τις ουσίες που έχουν μπει σε αυτό, μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο μέχρι και τον θάνατο», τόνισε.

Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ζαλάδες, προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, μόνιμη τύφλωση, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν στον θάνατο.