Λιποθυμία, πνευμονία, ακόμη και θάνατος - Από τι κινδυνεύουν οι ανήλικοι που καταναλώνουν αλκοόλ

19/10… Ένα κορίτσι μόλις 16 ετών σβήνει στη μέση του δρόμου, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι.

13/10… Περίπου μια εβδομάδα πριν, ένα άλλο κορίτσι, 15 ετών, βρίσκεται μεθυσμένο και με τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, σε πάρκο των Χανίων. Διαπιστώνεται ότι έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της περιοχής. Τελικά διαφεύγει τον κίνδυνο.

17/10… Στο νοσοκομείο διακομίζεται ακόμα μια 16χρονη, που εντοπίζεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε πλατεία του Νέου Ηρακλείου. Στο σημείο φτάνουν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και διαπιστώνεται ότι έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, σε βάρος του πατέρα της σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Ολοένα και περισσότεροι ανήλικοι λένε «ναι» στο ποτήρι με το οινοπνευματώδες ποτό που θα τους βοηθήσει να διασκεδάσουν και να «κάνουν κεφάλι». Που θα τους κάνει ίσως να νιώσουν μεγάλοι, να ενταχθούν στην ομάδα, να είναι cool! Μόνο που η πραγματικότητα μετά την κατανάλωση είναι διαφορετική από αυτή που φαντάζονται, σίγουρα δυσάρεστη, ακόμα κι επικίνδυνη. Δεν είναι τυχαίο ότι το κατώφλι των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων Παίδων της χώρας, περνούν κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά. Αγόρια και κορίτσια ακόμα και 14, 15 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μόνο στο «Αγία Σοφία» και στο «Π. & Α. Κυριακού», καταλήγουν κυρίως στις νυχτερινές τους εφημερίες, περίπου 200 περιστατικά μέθης ανηλίκων το χρόνο. Ο κύριος Αναστάσιος Σπαντιδέας, Παθολόγος - Κλινικός Φαρμακολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλά στο Flash.gr για την αδυναμία που έχουν οι οργανισμοί των παιδιών όταν καταναλώνουν αλκοόλ, αλλά και για τους κινδύνους που διατρέχουν…

«Συνήθως οι νέοι καταναλώνουν αλκοόλ στις εξόδους τους, οι οποίες περιορίζονται σε δύο-τρία βράδια την ε βδομάδα, αν όχι το Σαββατοκύριακο. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, καταναλώνουν ποσότητες οι οποίες είναι πραγματικά πολλές φορές, πάρα πολύ μεγάλες. Για έναν ασυνήθιστο οργανισμό, ο οποίος δεν είναι χρόνιος πότης, ούτως ώστε να έχει προσαρμοστεί ο οργανισμός του στο μεταβολισμό της αλκοόλης, η οξεία κατανάλωση μεγάλης ποσότητος αλκοόλ προκαλεί οξεία μέθη και η οποία βέβαια σε πολύ ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει από την λιποθυμία μέχρι ακόμα και την αναισθησία, την εισρόφηση και την πνευμονία ή ακόμα και το θάνατο. Έχουν περιγραφεί περιστατικά εισρόφησης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών που προκάλεσαν λιποθυμικές καταστάσεις.

-Σε περίπτωση που το αλκοόλ είναι νοθευμένο; Κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές;

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιπτώσεις είναι ακόμα σοβαρότερες, διότι εκτός από τον κίνδυνο της μέθης, δημιουργούνται τοξικές καταστάσεις στον οργανισμό, βλάβες στο συκώτι κάποιες φορές, ενώ εάν η νοθεία έχει γίνει με μεθανόλη, αντί για αιθανόλη, με ξυλόπνευμα δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα στα μάτια, μέχρι και τύφλωση.»

Για την ακρίβεια, το "ξυλόπνευμα" είναι μια παλιά ονομασία για τη μεθανόλη. Πρόκειται για ένα άχρωμο, εύφλεκτο και εξαιρετικά τοξικό υγρό που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, καύσιμο και αντιψυκτικό. Η κατανάλωσή του είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες, εκτός της τύφλωσης .

Αυτές είναι οι πιθανές συνέπειες για τους εφήβους – Ποια είναι τα «καμπανάκια» που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς

Το τι συμβαίνει όταν το σχολικό κουδούνι χτυπήσει την Παρασκευή και πλησιάσει το Σαββατοκύριακο, καταγράφεται με μελανά χρώματα στις εφημερίες των νοσοκομείων, καθώς τότε παρατηρείται αύξηση των περιστατικών. Οι ανήλικοι συχνάζουν σε clubs στα οποία τους επιτρέπεται η είσοδος, παρόλο που αποτελεί αδίκημα ακόμα κι η παρουσία ενός παιδιού σε τέτοιους χώρους, εκτός κι αν πρόκειται για ιδιωτική εκδήλωση και πάντα συνοδεία γονέων. Και παρόλο που ο νόμος είναι ξεκάθαρος και «προβλέπει» για την ασφάλεια των παιδιών, σε πολλά νυχτερινά μαγαζιά ο νόμος αυτός καταστρατηγείται και οι συνέπειες δεν αργούν ν’ ακολουθήσουν. Συνέπειες βραχυπρόθεσμες….

Χαμηλή επίδοση στο σχολείο

Ατυχήματα, τραυματισμοί ή μεταφορά σε νοσοκομείο

Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή επαφή που μετανιώνουν την επόμενη ημέρα.

Επιθετικότητα και προβλήματα με τις αρχές

Χρήση άλλων ουσιών, αφού φαίνεται από έρευνες ότι η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μετέπειτα χρήση κάνναβης και άλλων απαγορευμένων ουσιών

Παχυσαρκία

Αλλά και μακροπρόθεσμες, ωστόσο ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμα, σοβαρότατα προβλήματα…

Ηπατική βλάβη

Φαίνεται ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση κατά την εφηβεία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στο συκώτι του εφήβου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μακροχρόνια προβλήματα κατά την ενήλικη ζωή, όπως κίρρωση.

Ανάπτυξη του εγκεφάλου

Οι περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τη λογική και την κρίση αναπτύσσονται ακόμα κατά την εφηβεία. Η κατανάλωση αλκοόλ κατά την περίοδο αυτή μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη μνήμη, την ικανότητα μάθησης, τις αντιδράσεις και το εύρος της προσοχής. Μελέτες δείχνουν ότι το αλκοόλ είναι νευροτοξικό ιδιαίτερα για την περιοχή του ιππόκαμπου που σχετίζεται με τη μνήμη.

Αλκοολισμός στην ενήλικη ζωή

Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ κατά την εφηβεία φαίνεται πως σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αλκοολισμό μετά την ενηλικίωση. Η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρότερη όσο περισσότερη είναι η κατανάλωση κατά την εφηβεία και όσο πιο νωρίς ξεκινά η επαφή με το αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν πως νέοι που ξεκινούν να πίνουν πριν τα 15 έτη, έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν αλκοολικοί στη μετέπειτα ζωή τους. Ο κύριος Σπαντιδέας, που έχει κληθεί αρκετές φορές να φροντίσει ανήλικους που έχουν μεθύσει, μας εξηγεί…

«Η πλειονότητα των περιπτώσεων, τα περισσότερα παιδιά είναι περιστασιακοί πότες οι οποίοι πίνουν για να περάσουν το βράδυ τους, να γλεντήσουν, να κάνουν την τρέλα τους και μετά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος δεν πίνουν. Εάν όμως παρασυρθούν και μετατραπεί η εβδομαδιαία περιστασιακή κατανάλωση σε καθημερινή, τότε πραγματικά μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές επιπλοκές στον οργανισμό τους. Να καταλήξουν αλκοολικοί με σημαντικές βλάβες στο συκώτι, σημαντικές βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο δηλαδή, στη συμπεριφορά τους, στην αναπαραγωγική τους διαδικασία. Γενικά τα περισσότερα όργανα βλάπτονται σε αυτές τις καταστάσεις».

Σε περίπτωση που η κατανάλωση τείνει να γίνει καθημερινή υπάρχουν σημάδια, λένε οι ειδικοί. Αλλαγές στη διάθεση με εκρήξεις θυμού, κακή απόδοση και απουσίες στο σχολείο, νοητικά προβλήματα όπως κενά μνήμης και χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης, μειωμένο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα, ακόμα και για την εμφάνισή τους, κόκκινα μάτια και έλλειψη συντονισμού, είναι μερικά από τα «καμπανάκια» που θα πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς.