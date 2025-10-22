Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης - Το ΕΚΑΒ παρέλαβε μεθυσμένα 3 άτομα το ίδιο βράδυ στο Γκάζι

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει το σοκαριστικό περιστατικό με τον αιφνίδιο θάνατο δεκαεξάχρονης κοπέλας έξω από μπαρ στο Γκάζι, στη μέση του δρόμου τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10).

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, το ίδιο βράδυ παρελήφθησαν από την ίδια περιοχή άλλα τρία άτομα, (υπάρχει πληροφορία ότι εξ αυτών είναι και ανήλικος ή ανήλικοι) σε κατάσταση μέθης!

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό το νέο στοιχείο κάνει ακόμη πιο σοβαρή την υπόθεση, που πλέον έχει αναλάβει να διαλευκάνει το τμήμα Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο επιλήφθηκε της έρευνας.

«Έσβησε» στη μέση του δρόμου

Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το flash.gr, ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του, πιθανότατα έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Γκάζι, στη μέση του δρόμου τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη μαζί με ακόμη τρία άτομα διασκέδαζε σε κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα βγήκε από τον χώρο, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε στον δρόμο χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι φίλοι της ήταν αυτοί που κάλεσαν το «166» και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από πατέρα της 16χρονης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/10), όπου προσκόμισε την αναγγελία θανάτου της στο ΑΤ Ομονοίας.

Άμεσα διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία - νεκροτομή, τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί τι συνέβη εντός του κλαμπ και κυρίως εάν και τι ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει η ανήλικη και η παρέα της.