Γκάζι: Τα νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης - Τα αίτια θανάτου και η παρέμβαση Άδωνι

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), βρίσκονται οι Αρχές, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να μιλά για το περιστατικό αναφέροντας πως όταν η νεαρή παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ήταν «πρακτικά νεκρή».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η 16χρονη έφυγε από τη ζωή λόγω πνευμονικής εμβολής. Τώρα εναπόκειται στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να δοθούν απαντήσεις στα αίτια που οδήγησαν στην πνευμονική εμβολή και τον τραγικό θάνατο της ανήλικης κοπέλας. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη δεν είχε ιστορικό υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως φίλες της 16χρονης που βρίσκονταν μαζί με την ανήλικη στο κλαμπ τη μοιραία νύχτα κατέθεσαν στις Αρχές: «Είχαμε πάει πρώτα σε κάποιο άλλο μαγαζί, όπου διασκεδάσαμε και ήπιαμε αλκοόλ. Συνεχίσαμε τη διασκέδασή μας στο (…) κλαμπ, όπου ήπιαμε κι εκεί αλκοόλ. Όταν βγήκαμε, η φίλη μας ένιωσε αδιαθεσία και λίγα μέτρα μετά έπεσε στο έδαφος. Φοβηθήκαμε και καλέσαμε το ΕΚΑΒ».

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι:

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι / Φωτ.: social media

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Πέμπτης (23/10) υποστήριξε ότι «το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγανε στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί. Έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος το πρωτόκολλο για να δω αν κάτι δεν έκανε καλά το Νοσοκομείο. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι σχετικές φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν οι γιατροί το ανθρωπίνως δυνατό».

Μάλιστα, όσον αφορά το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για το συμβάν ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε από το Νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ αρχικά. Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Τώρα τι ακριβώς έγινε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί όταν προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του, το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις σε ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν».

Για τα αίτια θανάτου της νεαρή, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν το μπαρ σέρβιρε όντως αλκοόλ στην ανήλικη τότε προφανώς έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Όταν βγουν οι εξετάσεις θα σας πω τι πραγματικά είχε πάρει το κορίτσι».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έκανε γνωστό το flash.gr, ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του, πιθανότατα έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Γκάζι, στη μέση του δρόμου τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη μαζί με ακόμη τρία άτομα διασκέδαζε σε κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα βγήκε από τον χώρο, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε στον δρόμο χωρίς τις αισθήσεις της. Αναφέρεται μάλιστα, πως οι φίλοι της ήταν αυτοί που κάλεσαν το «166» και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου τελικώς κατέληξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από πατέρα της 16χρονης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/10), όπου προσκόμισε την αναγγελία θανάτου της στο ΑΤ Ομονοίας.

Άμεσα διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία - νεκροτομή, τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί τι συνέβη εντός του κλαμπ και κυρίως εάν και τι ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει η ανήλικη και η παρέα της.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως, σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, το ίδιο βράδυ παρελήφθησαν από την ίδια περιοχή άλλα τρία άτομα, (υπάρχει πληροφορία ότι εξ αυτών είναι και ανήλικος ή ανήλικοι) σε κατάσταση μέθης!

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό το νέο στοιχείο κάνει ακόμη πιο σοβαρή την υπόθεση, που πλέον έχει αναλάβει να διαλευκάνει το τμήμα Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο επιλήφθηκε της έρευνας.