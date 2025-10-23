Τι απαντά η ΕΛΑΣ στον «Ευαγγελισμό» για την 16χρονη στο Γκάζι - «Δεν προκύπτει τηλεφωνική ενημέρωση»

Απάντηση για την τραγική υπόθεση θανάτου μιας 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) έδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με το πότε και από ποιον ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο πατέρας της άτυχης νεαρής μετέβη στο ΑΤ Ομόνοιας το μεσημέρι της ίδιας μέρας με την αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Μάλιστα, ότι για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι / Φωτ.: social media

«Πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος» - Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Από την άλλη πλευρά, το πρωί της Πέμπτης (23/10) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε ανακοίνωση για την 16χρονη που εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Στην τοποθέτηση, αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο πως «πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος» από νοσηλευτή της βάρδιας από το «τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου».

Η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης -19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1,5 ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

«Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία» υποστηρίζει ο Άδωνις

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Πέμπτης (23/10) υποστήριξε ότι «το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγανε στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί. Έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος το πρωτόκολλο για να δω αν κάτι δεν έκανε καλά το Νοσοκομείο. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι σχετικές φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν οι γιατροί το ανθρωπίνως δυνατό».

Μάλιστα, όσον αφορά το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για το συμβάν ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε από το Νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ αρχικά. Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Τώρα τι ακριβώς έγινε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί όταν προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του, το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις σε ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν».

Για τα αίτια θανάτου της νεαρή, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν το μπαρ σέρβιρε όντως αλκοόλ στην ανήλικη τότε προφανώς έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Όταν βγουν οι εξετάσεις θα σας πω τι πραγματικά είχε πάρει το κορίτσι».