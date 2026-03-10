Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα σε πολλά σημεία της Αττικής, με την κίνηση να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στη Λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κατά διαστήματα, και στα δύο ρεύματα, με τις χαμηλότερες ταχύτητες να καταγράφονται στο ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος του Νέου Κόσμου, αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, ενώ συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία.

