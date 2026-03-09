Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Με αυξημένη κυκλοφορία και μποτιλιάρισμα ξεκίνησε η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής, καθώς από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 9 Μαρτίου παρατηρείται έντονη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών. Στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της έντονης συμφόρησης.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου σε αρκετά σημεία καταγράφονται καθυστερήσεις.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στο ύψος του Χίλτον, τα οχήματα που κινούνται από την πλατεία Μαβίλη έως το Παναθηναϊκό Στάδιο παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα.

Κίνηση συναντούν επίσης οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου κατά τόπους υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δυσχέρεια καταγράφεται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, κυρίως στο τμήμα από την οδό Λαγουμιτζή έως την οδό Βούρβαχη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την περιοχή της Ηλιούπολης έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.